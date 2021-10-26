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Ультрас Сум: Президент Перемоги кричал Сумы - сосать, а кто-то похожий на него намеревался использовать оружие

Вторая лига
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У фанатов Сум своя версия событий

Ультрас Сум: Президент Перемоги кричал Сумы - сосать, а кто-то похожий на него намеревался использовать оружие

instagram.com/ultras_sumy08

Новина українською

Ультрас "Сум" разъяснили, почему устроили драку в матче Второй лиги с "Перемогой" (1:3).

"Перемога" уже успела наврать с три короба и перепутать все причинно-следственные связи. В данном видео четко слышны выкрики президента их клуба в нашу сторону. Из-за ветра не слышно фразы "Сумы, сосать", которая была сказана неоднократно. Если кто-то считает, что это лишь наше воображение, то спросите себя, была бы у игроков нашего клуба (которые находились непосредственно возле скамьи днепрян) такая же реакция?

Также очевидно, что кто-то очень похожий на почетного президента "Перемоги" намеревался использовать оружие. Помня случай в Полтаве (в 2016 году директор "Полтавы" бегал по стадиону с оружием) возникает вопрос: как можно давать лицензии таким клубам?" – сказано в заявлении ультрас.

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В статье: Перемога (Днепр) ФК Сумы
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