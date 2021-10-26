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Ультрас Сум: Президент Перемоги кричал Сумы - сосать, а кто-то похожий на него намеревался использовать оружие
У фанатов Сум своя версия событий
instagram.com/ultras_sumy08
Ультрас "Сум" разъяснили, почему
"Перемога" уже успела наврать с три короба и перепутать все причинно-следственные связи. В данном видео четко слышны выкрики президента их клуба в нашу сторону. Из-за ветра не слышно фразы "Сумы, сосать", которая была сказана неоднократно. Если кто-то считает, что это лишь наше воображение, то спросите себя, была бы у игроков нашего клуба (которые находились непосредственно возле скамьи днепрян) такая же реакция?
Также очевидно, что кто-то очень похожий на почетного президента "Перемоги" намеревался использовать оружие. Помня случай в Полтаве (в 2016 году директор "Полтавы" бегал по стадиону с оружием) возникает вопрос: как можно давать лицензии таким клубам?" – сказано в заявлении ультрас.
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