Ультрас Сум: Президент Перемоги кричал Сумы - сосать, а кто-то похожий на него намеревался использовать оружие

Ультрас "Сум" разъяснили, почему устроили драку в матче Второй лиги с "Перемогой" (1:3) .

"Перемога" уже успела наврать с три короба и перепутать все причинно-следственные связи. В данном видео четко слышны выкрики президента их клуба в нашу сторону. Из-за ветра не слышно фразы "Сумы, сосать", которая была сказана неоднократно. Если кто-то считает, что это лишь наше воображение, то спросите себя, была бы у игроков нашего клуба (которые находились непосредственно возле скамьи днепрян) такая же реакция?

Также очевидно, что кто-то очень похожий на почетного президента "Перемоги" намеревался использовать оружие. Помня случай в Полтаве (в 2016 году директор "Полтавы" бегал по стадиону с оружием) возникает вопрос: как можно давать лицензии таким клубам?" – сказано в заявлении ультрас.