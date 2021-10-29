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Три игрока винницкой Нивы пропустят матч с одним из лидеров Второй лиги

Вторая лига
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Кадровые проблемы винничан

Три игрока винницкой Нивы пропустят матч с одним из лидеров Второй лиги

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В 16 туре группы А Второй лиги винницкая "Нива" будет принимать одного из лидеров - "Эпицентр".

В этом матче 31 октября подолянам не сможет помочь нападающий Артур Загорулько. Играющий президент ФК "Нива" из-за мышечной травмы пропустил уже четыре поединка.

По имеющейся информации, в воскресенье также не смогут сыграть из-за повреждений еще два футболиста основного состава - Максим Зеленевич и Виталий Гемета.

Напомним, что "Нива" занимает в группе А Второй лиги седьмое место, набрав 18 очков.

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В статье: Нива (Винница) Эпицентр (Дунаевцы)
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