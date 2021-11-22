Андрей Березовчук: Таврия ничем сильно не удивила

"Волчанск" в девятнадцатом туре в группе "Б" Второй лиги встречался с "Таврией" (Симферополь), ныне базирующейся в Херсонской области. После осторожного и небогатого на голевые моменты первого тайма, во второй половине матча игра существенно оживилась, и было создано множество моментов для открытия счёта со стороны обоих команд. Но матч так и завершился нулевой ничьей.

По окончанию поединка главный тренер "Волчанска" Андрей Березовчук ответил на вопросы корреспондента сайта UA-Футбол:

- Что скажите об игре?

- Можно сказать, была игра не чемпионата, а игра кубковая. Было много борьбы, единоборств, к тому сказывалось на игре очень вязкое поле. Обе команды вышли на поле с огромным желанием победить, были заряжены на борьбу. И у нас, и у соперника были запредельные эмоции, каждая из команд настраивалась только на победу.

- Довольны ли ничейным результатом?

- Нет, конечно, на ничью мы не рассчитывали, как я сказал, мы изначально вышли бороться за победу. Мы хотели после двух поражений подряд реабилитироваться перед своими болельщиками. Мне, как тренеру, понравился настрой ребят на борьбу, их желание биться до конца. Конечно, из того, что мы просили ребят, не всё у них получалось. Была хорошая скорость сегодня. Но это футбол, и не всегда удаётся достичь желаемого результата.

- "Таврия" вас сегодня чем-то удивила?

- Нет, ничём сильно не удивила. Мы просматривали её игры и готовились именно к такой игре. Сегодня мы, наконец-то, сыграли на ноль, что не удавалось в последних играх, защита хорошо отыграла в этом матче. Не удалось забить, к сожалению.

- В последних пяти играх команда никак не может одержать победу. С чем это связано, не начался ли спад в игре команды, или это что-то другое?

- Думаю, что нет никакого спада. Мы играли на выезде против двух лидеров чемпионата – "Металлурга" и "Балкан", и в обоих матчах вели в счёте. При этом я считаю, выглядели не хуже, чем соперники. Но упускали победу, пропуская голы на последних минутах. Видимо, сказалась молодость, неопытность, и даже где-то было откровенное невезение.

- Осталось сыграть один матч в летне-осенней части чемпионата – с "Викторией". Есть ли уже планы на зимнее межсезонье, думали ли уже о том, какие позиции в команде надо обязательно усилить?

- Пока нет никакой конкретики. Чуть уже думали об этом, но сейчас все мысли о последнем матче. Естественно, будет усиление в зимнюю паузу, однозначно с кем-то из игроков придётся расстаться. Активно процесс начнётся уже после матча с "Викторией".

Добавим, что "Волчанск" после 19 сыгранных матчей занимает 11-е место в группе Б Второй лиги. "Таврия" имеет одинаковое количество очков, но опережает команду Березовчука за счет дополнительных показателей.