Головко, Кварцяный, Ковалец или Шаран могут возглавить Диназ

После отставки Владимира Бондаренко руководство " Диназа " рассматривает несколько кандидатов на должность главного тренера.

В этом вопросе "Диназ" хочет определиться до конца года, а у руля команды желает видеть специалиста с именем.

По имеющимся данным, кроме Александра Головко , имя которого упоминалось в СМИ, в список кандидатов входят также Владимир Шаран, Сергей Ковалец и Виталий Кварцяный.

Перед командой стоит задача подняться в Первую лигу. На зимний перерыв "Диназ" ушел на четвёртом месте в турнирной таблице группы А Второй лиги, имея в своем активе 40 очков.