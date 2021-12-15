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Головко, Кварцяный, Ковалец или Шаран могут возглавить Диназ

Вторая лига
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С новым тренером клуб намерен определиться до конца года

Головко, Кварцяный, Ковалец или Шаран могут возглавить Диназ

instagram.com/fc_dinaz

Новина українською

После отставки Владимира Бондаренко руководство "Диназа" рассматривает несколько кандидатов на должность главного тренера.

В этом вопросе "Диназ" хочет определиться до конца года, а у руля команды желает видеть специалиста с именем.

По имеющимся данным, кроме Александра Головко, имя которого упоминалось в СМИ, в список кандидатов входят также Владимир Шаран, Сергей Ковалец и Виталий Кварцяный.

Перед командой стоит задача подняться в Первую лигу. На зимний перерыв "Диназ" ушел на четвёртом месте в турнирной таблице группы А Второй лиги, имея в своем активе 40 очков.

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В статье: Сергей Ковалец Виталий Кварцяный Владимир Шаран Александр Головко Диназ (Вышгород)
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