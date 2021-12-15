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Головко, Кварцяный, Ковалец или Шаран могут возглавить Диназ
С новым тренером клуб намерен определиться до конца года
instagram.com/fc_dinaz
После отставки Владимира Бондаренко руководство "
В этом вопросе "Диназ" хочет определиться до конца года, а у руля команды желает видеть специалиста с именем.
По имеющимся данным,
Перед командой стоит задача подняться в Первую лигу. На зимний перерыв "Диназ" ушел на четвёртом месте в турнирной таблице группы А Второй лиги, имея в своем активе 40 очков.
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