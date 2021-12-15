Экс-тренер молодежной сборной Украины может возглавить Диназ - СМИ

Накануне стало известно о том, что "Диназ" прекратил сотрудничество с главным тренером команды Владимиром Бондаренко. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Как сообщает SportArena, одним из претендентов на эту должность является Александр Головко.

49-летний специалист работал с различными возрастными категориями сборной Украины, в том числе возглавляя молодежную команду. В 2020 году он занимал должность тренера в перволиговом "Кремне".

На зимний перерыв "Диназ" ушел на четвёртом месте в турнирной таблице группы А Второй лиги, имея в своем активе 40 очков. В марте команда возобновит сезон матчем против "Чернигова".