  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Экс-тренер молодежной сборной Украины может возглавить Диназ - СМИ
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-тренер молодежной сборной Украины может возглавить Диназ - СМИ

Вторая лига
(1 голосов)

Второлиговый клуб остался без главного тренера

Экс-тренер молодежной сборной Украины может возглавить Диназ - СМИ

Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya

Новина українською

Накануне стало известно о том, что "Диназ" прекратил сотрудничество с главным тренером команды Владимиром Бондаренко. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Как сообщает SportArena, одним из претендентов на эту должность является Александр Головко.

49-летний специалист работал с различными возрастными категориями сборной Украины, в том числе возглавляя молодежную команду. В 2020 году он занимал должность тренера в перволиговом "Кремне".

На зимний перерыв "Диназ" ушел на четвёртом месте в турнирной таблице группы А Второй лиги, имея в своем активе 40 очков. В марте команда возобновит сезон матчем против "Чернигова".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Головко Диназ (Вышгород)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SportArena

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...