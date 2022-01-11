Клуб Второй лиги подписал первого зимнего новичка

Атакующий полузащитник Богдан Шмигельский, который ушел из "Альянса", уже нашел себе новый клуб во Второй лиге.

28-летний вингер стал игроком "Скорука" из Томаковки. Соглашение рассчитано на 1,5 года, сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Шмигельский провел 21 матч и забил 3 гола в Первой лиге.

К слову, он стал первым зимним новичком "Скорука".