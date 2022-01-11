Вторая лига
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Клуб Второй лиги подписал первого зимнего новичка
Экс-игрок "Альянса" определился с будущим клубом
Фото: fcskoruk.com
Атакующий полузащитник Богдан Шмигельский, который ушел из "Альянса", уже нашел себе новый клуб во Второй лиге.
28-летний вингер стал игроком "Скорука" из Томаковки. Соглашение рассчитано на 1,5 года, сообщает пресс-служба клуба.
В нынешнем сезоне Шмигельский провел 21 матч и забил 3 гола в Первой лиге.
К слову, он стал первым зимним новичком "Скорука".
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Источник:ФК Скорук
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Комментарии (1)
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Ракицкий (Питер)
11.01.2022 в 13:04
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