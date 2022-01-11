  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Клуб Второй лиги подписал первого зимнего новичка
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб Второй лиги подписал первого зимнего новичка

Вторая лига
(1 голосов)

Экс-игрок "Альянса" определился с будущим клубом

Клуб Второй лиги подписал первого зимнего новичка

Фото: fcskoruk.com

Новина українською

Атакующий полузащитник Богдан Шмигельский, который ушел из "Альянса", уже нашел себе новый клуб во Второй лиге.

28-летний вингер стал игроком "Скорука" из Томаковки. Соглашение рассчитано на 1,5 года, сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Шмигельский провел 21 матч и забил 3 гола в Первой лиге.

К слову, он стал первым зимним новичком "Скорука".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Скорук (Томаковка) Богдан Шмигельский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Скорук

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Ракицкий (Питер)
11.01.2022 в 13:04
Бєд Би Альянс)))Ну теперь всех порвут.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...