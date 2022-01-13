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Экс-тренер Диназа Бондаренко возглавил Таврию
Крымчане уже второй раз за сезон меняют тренера
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Официально о смене тренера в клубе должны объявить в ближайшее время.
На должности Бондаренко сменил Юрия Чумака, который тренировал команду с сентября прошлого года.
На зимнюю паузу "Таврия" ушла, занимая 5-е место в таблице группы "Б" Второй лиги. Ранее крымчане декларировали задачу в нынешнем сезоне повыситься в классе.
Бондаренко покинул "Диназ" в декабре. 40-летний украинец руководил вышгородской командой с 2018 года.
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