Экс-тренер Диназа Бондаренко возглавил Таврию

В " Таврии " произошла смена тренера. Новым наставником крымчан стал экс-тренер "Диназа" Владимира Бондаренко, сообщает Sport Arena.

Официально о смене тренера в клубе должны объявить в ближайшее время.

На должности Бондаренко сменил Юрия Чумака, который тренировал команду с сентября прошлого года.

На зимнюю паузу "Таврия" ушла, занимая 5-е место в таблице группы "Б" Второй лиги. Ранее крымчане декларировали задачу в нынешнем сезоне повыситься в классе.

Бондаренко покинул "Диназ" в декабре. 40-летний украинец руководил вышгородской командой с 2018 года.