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Экс-тренер Диназа Бондаренко возглавил Таврию

Вторая лига
Обновлено
(1 голосов)

Крымчане уже второй раз за сезон меняют тренера

Экс-тренер Диназа Бондаренко возглавил Таврию

Новина українською

В "Таврии" произошла смена тренера. Новым наставником крымчан стал экс-тренер "Диназа" Владимира Бондаренко, сообщает Sport Arena.

Официально о смене тренера в клубе должны объявить в ближайшее время.

На должности Бондаренко сменил Юрия Чумака, который тренировал команду с сентября прошлого года.

На зимнюю паузу "Таврия" ушла, занимая 5-е место в таблице группы "Б" Второй лиги. Ранее крымчане декларировали задачу в нынешнем сезоне повыситься в классе.

Бондаренко покинул "Диназ" в декабре. 40-летний украинец руководил вышгородской командой с 2018 года.

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В статье: Владимир Бондаренко Таврия (Симферополь)
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (1)
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Ракицкий (Питер)
13.01.2022 в 23:47
Скоро 9 лет Таврии а только во второй лише болтаються...печально(((первый чемп Украины.
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