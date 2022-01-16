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Официально: Игорь Леонов - тренер винницкой Нивы

Вторая лига
(1 голосов)

Команда получила нового наставника

Официально: Игорь Леонов - тренер винницкой Нивы

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Украинский специалист Игорь Леонов стал главным тренером ФК "Нива" из Винницы. Клуб на данный момент выступает во Второй лиге.

Ранее, в прошлом году, наставник несколько месяцев тренировал "Минай" из Закарпатья, но его достаточно быстро уволили. До этого коуч возглавлял "Шахтер-3" и "Арсенал" с Киева.

Напомним, неделю назад было известно, что на завершающей стадии находятся переговоры "Нивы" с Александром Грицаем, который недавно покинул днепровский "ВПК-Агро". Почему клуб отказался от Грицая в пользу Леонова, пока не известно.

"Игорь Леонов – опытный тренер, работавший в структуре "Шахтера", а также в командах УПЛ. Для нашего клуба – это важное усиление. Надеемся, что под руководством нового наставника "Нива" сможет добиться весомых результатов", – сказал спортивный директор ФК "Нива" Алексей Свирида после подписания контракта с коучем.

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В статье: Александр Грицай Игорь Леонов Нива (Винница) ФК Минай
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Комментарии (4)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
16.01.2022 в 18:21
Коловорот ватних фізруків у природі. Не знаю, які завдання стоять перед Нивою, але якщо ніяких - то це саме воно, "для сельской местности сойдет".
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+1
0
Plagin (Prad)
16.01.2022 в 17:55
Працювавши в ''структуре'' Шахтьора. Нашли чим резюме насолодити.
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+1
0
Dr. House (Поділля)
16.01.2022 в 17:13
Блъ, это просто ж..опа...Стыд и позор...Очередной ватан в Виннице...Надеюсь не надолго...
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+3
-1
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
16.01.2022 в 17:10
Це піздєц. Взялі нє паслєднега чєлавєка НА Украінє... Рєшала хрєнав...
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+4
-1


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