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Официально: Игорь Леонов - тренер винницкой Нивы
Команда получила нового наставника
Фото: СК Днепр-1
Украинский специалист Игорь Леонов стал главным тренером ФК "Нива" из Винницы. Клуб на данный момент выступает во Второй лиге.
Ранее, в прошлом году, наставник несколько месяцев тренировал "Минай" из Закарпатья, но его достаточно быстро уволили. До этого коуч возглавлял "Шахтер-3" и "Арсенал" с Киева.
Напомним, неделю назад было известно, что на завершающей стадии находятся переговоры "Нивы" с Александром Грицаем, который недавно покинул днепровский "ВПК-Агро". Почему клуб отказался от Грицая в пользу Леонова, пока не известно.
"Игорь Леонов – опытный тренер, работавший в структуре "Шахтера", а также в командах УПЛ. Для нашего клуба – это важное усиление. Надеемся, что под руководством нового наставника "Нива" сможет добиться весомых результатов", – сказал спортивный директор ФК "Нива" Алексей Свирида после подписания контракта с коучем.
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