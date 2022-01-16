Официально: Игорь Леонов - тренер винницкой Нивы

Украинский специалист Игорь Леонов стал главным тренером ФК "Нива" из Винницы. Клуб на данный момент выступает во Второй лиге.

Ранее, в прошлом году, наставник несколько месяцев тренировал "Минай" из Закарпатья, но его достаточно быстро уволили. До этого коуч возглавлял "Шахтер-3" и "Арсенал" с Киева.

Напомним, неделю назад было известно, что на завершающей стадии находятся переговоры "Нивы" с Александром Грицаем, который недавно покинул днепровский "ВПК-Агро". Почему клуб отказался от Грицая в пользу Леонова, пока не известно.