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Бывший тренер юношеских и молодежных сборных Украины возглавил команду Второй лиги
Снова возвращается в клубный футбол
Офіційний сайт Діназу/Автор невідомий
Украинский тренер Александр Головко возглавил вышгородский “Диназ”. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Также отмечается, что у наставника задача создать боеспособный коллектив для борьбы за выход в первую лигу. Напомним, что после первой части чемпионата Второй лиги "Диназ" занимает четвертое место, уступая лидерам "Карпатам" восемь очков.
В штабе Головка будут работать также три помощника: ассистенты Толят Шейхаметов и Алексей Крупниченко и тренер вратарей Вячеслав Богоделов.
“Я надеюсь, что я смогу оправдать доверие. Работы на самом деле очень много, но хорошо, что есть хорошие условия и есть клуб, который развивается уже достаточно долго для того, чтобы повзрослеть и стать самодостаточным. В спорте все очень просто: есть только первое место. Все хотят, чтобы в Вышгороде был футбол высокого уровня. Мне будет приятно работать над этим”, - прокомментировал свое назначение Головко.
Отметим, что Александр Борисович в 2006-2018 гг. возглавлял пять возрастных категорий юношеской сборной Украины, а также молодежку “сине-желтых”. Также он работал клубным наставником в августе-декабре 2020-го в "Кремени".
Напомним, что следующий официальный матч "Диназ" проведет 26 марта (базовый день) против "Чернигова".
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