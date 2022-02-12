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Бывший тренер юношеских и молодежных сборных Украины возглавил команду Второй лиги

Вторая лига
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(1 голосов)

Снова возвращается в клубный футбол

Бывший тренер юношеских и молодежных сборных Украины возглавил команду Второй лиги

Офіційний сайт Діназу/Автор невідомий

Новина українською

Украинский тренер Александр Головко возглавил вышгородский “Диназ”. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Также отмечается, что у наставника задача создать боеспособный коллектив для борьбы за выход в первую лигу. Напомним, что после первой части чемпионата Второй лиги "Диназ" занимает четвертое место, уступая лидерам "Карпатам" восемь очков.

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В штабе Головка будут работать также три помощника: ассистенты Толят Шейхаметов и Алексей Крупниченко и тренер вратарей Вячеслав Богоделов.

“Я надеюсь, что я смогу оправдать доверие. Работы на самом деле очень много, но хорошо, что есть хорошие условия и есть клуб, который развивается уже достаточно долго для того, чтобы повзрослеть и стать самодостаточным. В спорте все очень просто: есть только первое место. Все хотят, чтобы в Вышгороде был футбол высокого уровня. Мне будет приятно работать над этим”, - прокомментировал свое назначение Головко.

Отметим, что Александр Борисович в 2006-2018 гг. возглавлял пять возрастных категорий юношеской сборной Украины, а также молодежку “сине-желтых”. Также он работал клубным наставником в августе-декабре 2020-го в "Кремени".

Напомним, что следующий официальный матч "Диназ" проведет 26 марта (базовый день) против "Чернигова".

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В статье: Александр Головко Диназ (Вышгород)
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Источник:
Диназ

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
12.02.2022 в 15:11
Головко бывший тренер а Ротань вечный Физрук и не когда не будет тренером
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