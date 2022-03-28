Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Таврия объявила о прекращении работы
Очень грустно
Фото: ФК Таврия
ФК "Таврия" объявил о прекращении работы. Соответствующее заявление появилось на сайте клуба.
"Наши дорогие болельщики и все любители футбола вынуждены проинформировать вас о прекращении работы спортивного клуба "Таврия". К сожалению, на долю нашему клубу выпали тяжкие испытания уже не в первый раз.
Первый Чемпион Независимой Украины прекратил свое существование в 2014 году из-за аннексии Крыма. После этого последовало много попыток найти поддержку и восстановиться в качестве профессионалов среди украинских футбольных клубов.
Мы громко заявили о себе благодаря новому руководству, собрали круг единомышленников, усилили состав и готовились выполнять задания. Но снова, из-за войны, мы должны остановиться.
Хотим верить, что это обращение к вам не станет последним, и мы еще встретимся на зеленых полях Украины", — говорится в сообщении.
Популярное сейчас
- Враг продолжает накапливать силы вокруг Киева - Генштаб
- Зеленский: Некоторых из похищенных оккупантами мэров нашли мертвыми
- "Некоторые хотят анонимно помочь ВСУ". Зеленский – о помощи Абрамовича и других российских бизнесменов
- Экс-форвард Вереса Гегедош перешел в польский клуб
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате
- ТНМК и Kozak System записали совместную композицию для украинских матерей