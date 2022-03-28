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Официально: Таврия объявила о прекращении работы

Вторая лига
(1 голосов)

Очень грустно

Официально: Таврия объявила о прекращении работы

Фото: ФК Таврия

UA-Футбол
Новина українською

ФК "Таврия" объявил о прекращении работы. Соответствующее заявление появилось на сайте клуба.

"Наши дорогие болельщики и все любители футбола вынуждены проинформировать вас о прекращении работы спортивного клуба "Таврия". К сожалению, на долю нашему клубу выпали тяжкие испытания уже не в первый раз.

Первый Чемпион Независимой Украины прекратил свое существование в 2014 году из-за аннексии Крыма. После этого последовало много попыток найти поддержку и восстановиться в качестве профессионалов среди украинских футбольных клубов.

Мы громко заявили о себе благодаря новому руководству, собрали круг единомышленников, усилили состав и готовились выполнять задания. Но снова, из-за войны, мы должны остановиться.

Хотим верить, что это обращение к вам не станет последним, и мы еще встретимся на зеленых полях Украины", — говорится в сообщении.

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В статье: Таврия (Симферополь)
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