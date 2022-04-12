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Клуб Второй лиги, несмотря на войну, продолжает строительство стадиона
Киевляне постепенно восстанавливают работу
Фото: facebook.com/fclbkiev
Футбольный клуб "Левый Берег" из Киева продолжает строить новый стадион, где планирует играть в ближайшее время.
Несмотря на развязанную войну россией против Украины, руководство клуба Второй лиги возобновило тренировки некоторых возрастов из Академии.
Также под пристальным вниманием президента Николая Лавренко и почетного президента Николая Павлова рабочие и тренерский штаб вместе с администрацией продолжили строительство арены, сообщает пресс-служба киевского клуба.
"Левый Берег" завершил первую половину сезона во Второй Лиге на 2-м месте, набрав 46 очков в 18 матчах.
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