Клуб Второй лиги, несмотря на войну, продолжает строительство стадиона

Футбольный клуб "Левый Берег" из Киева продолжает строить новый стадион, где планирует играть в ближайшее время.

Несмотря на развязанную войну россией против Украины, руководство клуба Второй лиги возобновило тренировки некоторых возрастов из Академии.

Также под пристальным вниманием президента Николая Лавренко и почетного президента Николая Павлова рабочие и тренерский штаб вместе с администрацией продолжили строительство арены, сообщает пресс-служба киевского клуба.

"Левый Берег" завершил первую половину сезона во Второй Лиге на 2-м месте, набрав 46 очков в 18 матчах.

Фото: facebook.com/fclbkiev