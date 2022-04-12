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Клуб Второй лиги, несмотря на войну, продолжает строительство стадиона

Вторая лига
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Клуб Второй лиги, несмотря на войну, продолжает строительство стадиона

Фото: facebook.com/fclbkiev

Новина українською

Футбольный клуб "Левый Берег" из Киева продолжает строить новый стадион, где планирует играть в ближайшее время.

Несмотря на развязанную войну россией против Украины, руководство клуба Второй лиги возобновило тренировки некоторых возрастов из Академии.

Также под пристальным вниманием президента Николая Лавренко и почетного президента Николая Павлова рабочие и тренерский штаб вместе с администрацией продолжили строительство арены, сообщает пресс-служба киевского клуба.

"Левый Берег" завершил первую половину сезона во Второй Лиге на 2-м месте, набрав 46 очков в 18 матчах.

Клуб Второй лиги, несмотря на войну, продолжает строительство стадиона - изображение 1Клуб Второй лиги, несмотря на войну, продолжает строительство стадиона - изображение 2Клуб Второй лиги, несмотря на войну, продолжает строительство стадиона - изображение 3Клуб Второй лиги, несмотря на войну, продолжает строительство стадиона - изображение 4
Фото: facebook.com/fclbkiev
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В статье: Левый берег (Киев)
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