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СМИ: Мариупольский Яруд планирует принять участие в следующем сезоне

Вторая лига
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Они играют во второй лиге

СМИ: Мариупольский Яруд планирует принять участие в следующем сезоне

Фото: ФК Яруд

UA-Футбол
Новина українською

Несмотря на катастрофические разрушения города Мариуполя и его оккупацию, местный "Яруд" не хочет сдаваться.

По данным SportArena, коллектив не намерен пропускать сезон и хочет сыграть в следующем сезоне Второй лиги. Базироваться клуб будет временно в других городах Украины.

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Напомним, что другой клуб Мариуполя - "Мариуполь" - пропустит сезон.

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В статье: Яруд (Мариуполь)
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Источник:
SportArena

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