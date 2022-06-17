Вторая лига
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СМИ: Мариупольский Яруд планирует принять участие в следующем сезоне
Они играют во второй лиге
Фото: ФК Яруд
Несмотря на катастрофические разрушения города Мариуполя и его оккупацию, местный "Яруд" не хочет сдаваться.
По данным SportArena, коллектив не намерен пропускать сезон и хочет сыграть в следующем сезоне Второй лиги. Базироваться клуб будет временно в других городах Украины.
Напомним, что другой клуб Мариуполя - "Мариуполь" -
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Источник:SportArena
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