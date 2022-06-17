СМИ: Мариупольский Яруд планирует принять участие в следующем сезоне

Несмотря на катастрофические разрушения города Мариуполя и его оккупацию, местный "Яруд" не хочет сдаваться.

По данным SportArena, коллектив не намерен пропускать сезон и хочет сыграть в следующем сезоне Второй лиги. Базироваться клуб будет временно в других городах Украины.