Вторая лига. Васт сыграет со Звягелем и другие матчи второго тура

Вторая лига. 2-й тур

10.09.2022

"Хуст" - "Металлург-2"

"Нива" Б - "Реал Фарма"

"Кремень-2" - "Рубикон"

"Чайка" - "Нива" В

11.09.2022

"Васт" - "Звягель"

Понемногу набирает обороты Вторая лига, хотя здесь еще не все команды сыграли даже по одному поединку в новом чемпионате. Игра предыдущего тура между "Звягелем" и "Реалом Фармой" была перенесена из-за своевременной смены ворот в Новограде-Волынском, как следствие эти две команды только на предстоящих выходных откроют для себя чемпионат.

Именно игра с участием новоград-волынцев, по нашему мнению, будет центральной в предстоящем туре. Серьезно говорить о перспективах команды пока сложно, учитывая, что мы ее на поле еще не видели, а на любительском уровне она звезд с неба не хватала. И все же клуб развивается под протекторатом одного из нардепов правящей партии, что делает его, по меньшей мере, до завершения его каденции серьезным игроком на профессиональном уровне. Что касается "Васта", которые домашние игры проводят на Киевщине, то николаевцы слишком эффектно дебютировали во Второй лиге, разбив с разницей в пять мячей "Кремень-2". Да, за кременчужан в основе выходили даже 16-летние (Клепко и Покась), однако сам факт заставляет присмотреться к этому коллективу внимательнее.

Другая команда, победившая в первом туре, бузовская "Нива", будет принимать старожила соревнований, "Реал Фарму". Одесситы скорее всего будут снова идти в середине таблицы, однако способны попить немало крови в том числе у фаворитов.

"Чайка" и "Кремень-2" попытаются реабилитироваться за поражение в первом туре в домашних играх. Петропавловским борщаговцам предстоит принимать винницкую "Ниву", а в Кременчуг приедет "Рубикон". Вызывает интерес также дуэль на западе страны, где сойдутся в противостоянии еще два новичка дивизиона: "Хуст" и "Металлург-2" - они свои игры стартового тура не выиграли и не проиграли.