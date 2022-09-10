Нива Бузова - Реал Фарма: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Эта игра из-за форс-мажорных обстоятельств была перенесена из Одессы в Бучу. Будут встречаться один из главных претендентов на повышение в классе и команда, которая 12-й сезон проводит во Второй лиге. Для одесситов дебютный матч в нынешнем сезоне ожидается очень сложным.

Смотрите игру "Нивы" против "Реал-Фармы" прямо в этой новости ниже. Игра начнется в 14.00.