Вторая лига
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Нива Бузова - Реал Фарма: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Встреча одного из фаворитов против старожила
Фото: Реал Фарма
Эта игра из-за форс-мажорных обстоятельств была перенесена из Одессы в Бучу. Будут встречаться один из главных претендентов на повышение в классе и команда, которая 12-й сезон проводит во Второй лиге. Для одесситов дебютный матч в нынешнем сезоне ожидается очень сложным.
Смотрите игру "Нивы" против "Реал-Фармы" прямо в этой новости ниже. Игра начнется в 14.00.
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