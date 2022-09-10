  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Нива Бузова - Реал Фарма: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нива Бузова - Реал Фарма: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига
(1 голосов)

Встреча одного из фаворитов против старожила

Нива Бузова - Реал Фарма: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Реал Фарма

UA-Футбол
Новина українською

Эта игра из-за форс-мажорных обстоятельств была перенесена из Одессы в Бучу. Будут встречаться один из главных претендентов на повышение в классе и команда, которая 12-й сезон проводит во Второй лиге. Для одесситов дебютный матч в нынешнем сезоне ожидается очень сложным.

Смотрите игру "Нивы" против "Реал-Фармы" прямо в этой новости ниже. Игра начнется в 14.00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал Фарма (Одесса) Нива (Бузовая)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде