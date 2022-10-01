Вторая лига
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Вторая лига. Все видеотрансляции матчей дня
Сегодня во втором дивизионе состоятся три игры
Getty Images
Буча, Хуст и Винница принимают матчи субботы во Второй лиге Украины.
"Нива" Бузова - "Кремень"
Буча. Начало в 13:00
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"Хуст" - "Чайка"
Хуст. Начало в 13:00
"Нива" Винница - "Звягель"
Симферополь. Начало в 14:00
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