Нива Винница - Металлург-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В единственном субботнем матче Второй лиги встретятся винницкая "Нива" и "Металлург-2". В случае победы "Нива" сможет существенно улучшить свое турнирное положение. Напомним, что запорожцы набрали пока всего один зачетный пункт.

Игра между "Нивой" и "Металлургом-2" начнется в 13:00.