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Нива Винница - Металлург-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига
(1 голосов)

Важная игра для хозяев

Нива Винница - Металлург-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Нива Вінниця

UA-Футбол
Новина українською

В единственном субботнем матче Второй лиги встретятся винницкая "Нива" и "Металлург-2". В случае победы "Нива" сможет существенно улучшить свое турнирное положение. Напомним, что запорожцы набрали пока всего один зачетный пункт.

Игра между "Нивой" и "Металлургом-2" начнется в 13:00.

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В статье: Нива (Винница) Металлург-2 (Запорожье)
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