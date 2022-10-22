Вторая лига
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Нива Винница - Металлург-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Важная игра для хозяев
Фото: ФК Нива Вінниця
В единственном субботнем матче Второй лиги встретятся винницкая "Нива" и "Металлург-2". В случае победы "Нива" сможет существенно улучшить свое турнирное положение. Напомним, что запорожцы набрали пока всего один зачетный пункт.
Игра между "Нивой" и "Металлургом-2" начнется в 13:00.
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