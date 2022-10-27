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Вторая лига. Металлург-2 на последних секундах вырывает ничью в игре с Вастом
Запорожцы наконец-то набирают очки
Фото: ФК Металург
В перенесенном матче пятого тура Второй лиги встречались "Металлург-2" и "Васт". Игра проходила на стадионе "Левый берег" в Киеве.
Фаворитом матча считались николаевцы, ведь "Металлург-2" не выигрывал в течение шести туров подряд. В пассиве запорожцев пять поражений и последнее место в чемпионате.
Отметим, что чачало встречи из-за воздушной тревоги было отложено.
Результат первого тайма всех удивил. Еще до перерыва номинальные хозяева открыли счет. Златьев пяткой отпасовал на Рокотянского, которого сбил Восконян. Сам же Станислав и реализовал одиннадцатиметровый – 1:0.
На 59-й минуте николаевцы отыгрались. Ярчука сбил защитник "Металлурга-2" и арбитр назначил пенальти. Опытный Дмитрий без проблем переиграл Николаенко - 1:1.
Подопечные Назаренко доминировали во втором тайме и в конце встречи добились своего. После навеса с фланга Гуменяк пробил в ближний угол – 1:2.
Казалось, игра завершится победой "Васта", однако в компенсированное время запорожцы смогли спастись. После вброса с аута защитники гостей упустили Курелеха, который расстрелял ворота Восконяна – 2:2. "Металлург-2" впервые с четвертого сентября набирает очки.
VBET UA Вторая лига. 5-й тур
"Металлург-2" - "Васт" 2:2
Голы: Рокотянский (37, пен), Курелех (90+2) - Ярчук (60, пен), Гуменяк (84)
"Металлург-2": Кирилл Лавута, Владимир Близнюк, Злат Златьев, Никита Лапко, Станислав Рокотянский, Максим Коваленко, Руслан Товстоног, Артем Завгородний, Абуди Даглас, Валентин Кузьмович, Тимофей Хуссин
"Васт": Валерий Восконян, Владислав Шкиндер, Ян Каранга, Андрей Шмат, Андрей Боровский, Дмитрий Ярчук, Олег Крамаренко, Александр Толгаренко, Алексей Тищенко, Ян Штырбу, Николай Стеценко
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