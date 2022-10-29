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Вторая лига. Нива Винница громит Рубикон, лидер чемпионата обыгрывает Хуст
Стартовал девятый тур во Второй лиге
Фото: ФК Нива Вінниця
В субботу были сыграны два матча девятого тура Второй лиги. В центральном матче "Хуст" на стадионе "Карпаты" принимал "Ниву" Бузову, которая до этого очков еще не теряла.
Для бузовчан выезд на Закарпатье был очень непрост. Все решил забитый мяч Анатолия Тарана на старте игры. Интрига держала всех в напряжении до финального свистка, но все же гости смогли удержать победный результат. Таким образом, лидер группы продолжает победную серию.
В еще одном матче интриги не было. Винница "Нива" прогнозируемо разгромила "Рубикон" – 4:0. Дублем отличился Артур Загорулько, а также забивали Кольцов и Швец.
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"Нива" (Винница) - "Рубикон" (Киевская обл)
Голы: Кольцов (17), Загорулько (40, пен, 61), Швец (51)
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"Хуст" - "Нива" (Бузовая) 0:1
Голы: Таран (13)
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