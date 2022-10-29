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Вторая лига. Нива Винница громит Рубикон, лидер чемпионата обыгрывает Хуст

Вторая лига
(1 голосов)

Стартовал девятый тур во Второй лиге

Вторая лига. Нива Винница громит Рубикон, лидер чемпионата обыгрывает Хуст

Фото: ФК Нива Вінниця

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В субботу были сыграны два матча девятого тура Второй лиги. В центральном матче "Хуст" на стадионе "Карпаты" принимал "Ниву" Бузову, которая до этого очков еще не теряла.

Для бузовчан выезд на Закарпатье был очень непрост. Все решил забитый мяч Анатолия Тарана на старте игры. Интрига держала всех в напряжении до финального свистка, но все же гости смогли удержать победный результат. Таким образом, лидер группы продолжает победную серию.

В еще одном матче интриги не было. Винница "Нива" прогнозируемо разгромила "Рубикон" – 4:0. Дублем отличился Артур Загорулько, а также забивали Кольцов и Швец.

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"Нива" (Винница) - "Рубикон" (Киевская обл)

Голы: Кольцов (17), Загорулько (40, пен, 61), Швец (51)

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"Хуст" - "Нива" (Бузовая) 0:1

Голы: Таран (13)

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В статье: Нива (Винница) Рубикон (Киев) Нива (Бузовая) ФК Хуст
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
29.10.2022 в 16:21
Може Нива Вінниця побореться за друге місце? Було б непогано просочитися в першу лігу)
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