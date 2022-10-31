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Металлург-2 - Кремень-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Встреча аутсайдеров Второй лиги
Фото: МФК Металург
Обе команды не радуют своих болельщиков в дебютном сезоне на профессиональном уровне. "Кремень" проиграл все четыре гостевые встречи, а "Металлург-2" только в противостоянии "Вастом" прервал свою пятиматчевую проигрышную серию. Смогут ли запорожцы впервые выиграть? Кажется, что лучшей возможности может и не быть.
Смотрите прямую трансляцию матча, который начнется в 13:00.
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