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Металлург-2 - Кремень-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига
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Встреча аутсайдеров Второй лиги

Металлург-2 - Кремень-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: МФК Металург

UA-Футбол
Новина українською

Обе команды не радуют своих болельщиков в дебютном сезоне на профессиональном уровне. "Кремень" проиграл все четыре гостевые встречи, а "Металлург-2" только в противостоянии "Вастом" прервал свою пятиматчевую проигрышную серию. Смогут ли запорожцы впервые выиграть? Кажется, что лучшей возможности может и не быть.

Смотрите прямую трансляцию матча, который начнется в 13:00.

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В статье: Металлург-2 (Запорожье) Кремень-2 (Кременчуг)
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