Сборы, новички и президент-рекордсмен. Главный тренер Реал Фармы рассказал о подготовке к сезону

Главный тренер " Реал Фармы " Андрей Пархоменко рассказал о ходе подготовки команды к весенней части сезона во Второй лиге.

— В "Реал Фарме" все идет согласно утвержденному графику. Мы провели совмещенный сбор, который был насыщен играми. Посчитали, что за этот период сыграли порядка 25 матчей. В том числе, три спарринга с первой командой "Черноморца". Моделировали различные тактические схемы, отрабатывали варианты атакующих и оборонительных построений, смотрели игроков на разных позициях. Полноценно уделили внимание всему, кроме выносливости, потому что эти навыки мы приобретали как раз через игры. В любом случае, наша главная цель – быть в максимальной форме к возобновляющемуся чемпионату.

— Не мешали ли подготовке погодные условия или другие факторы?

— Особых нареканий нет. Да, весь тренировочный процесс проходил на поле размером 40х60 метров, но, с другой стороны, это позволило больше отработать моменты, связанные со скоростью реакции и скоростью мышления. Маленькое пространство не позволяет чувствовать объемы, и это, бесспорно, "минус", но зато мы лучше моделируем комбинации. Думаю, через пару недель мы уже перейдем на свое натуральное поле, и тогда наш потенциал раскроется еще больше.

— Уже есть возможность озвучить фамилии новобранцев "Реал Фармы"?

— По новичкам пока что конкретики нет, но ряд исполнителей для усиления на просмотре у нас, конечно, присутствует. Вскоре мы определимся и тогда назовем фамилии. Учитывая, что сейчас мы уже не можем заявлять аматоров, среди новичков будут только профессиональные футболисты.

— Как показывает себя молодежь?

— В основном, только позитивные моменты. У молодежи огромное желание, но, конечно, многовато суеты и нет стабильности. Тревожит и обилие брака в простых ситуациях, однако, в любом случае, главное, что все ребята небезразличные и все очень стараются! Прогресс виден и как раз через обилие игр футболисты растут еще быстрее.

— Промежуточными итогами сборов вы, судя по всему, удовлетворены.

— Абсолютно! Атмосфера внутри коллектива очень хорошая. Мы делаем общее дело, чтобы команда с каждым днем давала лучший и лучший результат. Весомый показатель – 9 голов Николая Ивановича в двух лигах Зимнего Первенства. В возрасте 57 лет такое достижение говорит само за себя! Наш президент собственным примером показывает, что и в 57 можно развиваться. Николай Иванович не пропустил ни одной тренировки, и в обойме команды он – такой же игрок, как и все остальные. Можно только гордиться и равняться!