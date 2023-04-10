Играющий президент Нивы В: Были предложения и от клубов УПЛ, и от известных зарубежных команд

Играющий президент винницкой "Нивы" Артур Загорулько рассказал, что у него в свое время были предложения не только от клубов УПЛ, но и от известных зарубежных команд.

– От болельщиков еще до войны звучал такой интересный вопрос. Если игроку Загорулько будет предложение из известного и элитного украинского или зарубежного клуба, что выберете?

– Никогда не хвалил себя. И не буду хвалить. Но скажу, что мне поступали предложения и из клубов Премьер-лиги Украины, и из известных зарубежных клубов. Но я взялся за этот клуб.

И я его не оставлю, пока я здесь. Я ведь знаю и вижу, как в Виннице болельщики любят свою команду. В Премьер-лиге часто меньше болельщиков ходит на стадион.