Кремень-2 - Звягель: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В стартовом матче двенадцатого тура "Кремень-2" будет принимать "Звягель". Для коллектива из Кременчуга это будет дебют в весенней части сезона. Интересно будет понаблюдать за командой под руководством Ярослава Здырко. "Звягель" прошлого тура оставил приятные впечатлениям своей игрой. Подопечные Скидана подтвердили, что они к продолжению чемпионата хорошо подготовились.

Игра между "Кремнем-2" и "Звягелем" начнется в 12:30.