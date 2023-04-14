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Кремень-2 - Звягель: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Дебютный матч для подопечных Здырко
Фото: ФК Звягель
В стартовом матче двенадцатого тура "Кремень-2" будет принимать "Звягель". Для коллектива из Кременчуга это будет дебют в весенней части сезона. Интересно будет понаблюдать за командой под руководством Ярослава Здырко. "Звягель" прошлого тура оставил приятные впечатлениям своей игрой. Подопечные Скидана подтвердили, что они к продолжению чемпионата хорошо подготовились.
Игра между "Кремнем-2" и "Звягелем" начнется в 12:30.
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