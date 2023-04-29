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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Звягель переигрывает винницкую Ниву, Хуст в меньшинстве дожал Чайку

Вторая лига
(1 голосов)

Стартовал четырнадцатый тур

Вторая лига. Звягель переигрывает винницкую Ниву, Хуст в меньшинстве дожал Чайку

Фото: ФК Звягель

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня двумя матчами начался четырнадцатый тур во Второй лиге. Вашему вниманию результаты игрового дня.

В центральном матче всего тура "Звягель" принимал винницкую "Ниву". Подопечные Скидана после ничьей с лидером почувствовали уверенность в собственных силах и смогли одержать сверхважную победу. Таким образом, команда набрала 10 из 12 возможных очков и поднялась в топ-3.

В еще одном матче игрового дня "Чайка" принимала "Хуст". В первой половине встречи команды не забивали. В середине второго тайма хозяева открыли счет. Одиннадцатиметровый реализовал Алексей Литовченко – 1:0. Однако, радовались футболисты "Чайки" недолго. В одном из эпизодов Баранцов неудачно выбил мяч, получил травму, а Василий Луцив забил в пустые ворота - 1:1. Вот такая досада... На последней минуте гости у меньшинстве вырвали победу. Отличился Фляшко – 1:2.

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"Звягель" - "Нива" Винница 1:0

Гол: Фесенко (14)

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"Чайка" - "Хуст" 1:2

Голы: Литовченко (66, пен) - Василий Луцив (72), Фляшко (90)

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В статье: Чайка (Петропавловская Борщаговка) Нива (Винница) Звягель (Новоград-Волынский) ФК Хуст
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Комментарии (2)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
29.04.2023 в 17:39
Цікава боротьба буде за друге місце!!!Все в руках у Ниви!)
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Консул (Звягель )
29.04.2023 в 17:27
Звягель - чемпіон !
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