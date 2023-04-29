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Вторая лига. Звягель переигрывает винницкую Ниву, Хуст в меньшинстве дожал Чайку
Стартовал четырнадцатый тур
Фото: ФК Звягель
Сегодня двумя матчами начался четырнадцатый тур во Второй лиге. Вашему вниманию результаты игрового дня.
В центральном матче всего тура "Звягель" принимал винницкую "Ниву". Подопечные Скидана после ничьей с лидером почувствовали уверенность в собственных силах и смогли одержать сверхважную победу. Таким образом, команда набрала 10 из 12 возможных очков и поднялась в топ-3.
В еще одном матче игрового дня "Чайка" принимала "Хуст". В первой половине встречи команды не забивали. В середине второго тайма хозяева открыли счет. Одиннадцатиметровый реализовал Алексей Литовченко – 1:0. Однако, радовались футболисты "Чайки" недолго. В одном из эпизодов Баранцов неудачно выбил мяч, получил травму, а Василий Луцив забил в пустые ворота - 1:1. Вот такая досада... На последней минуте гости у меньшинстве вырвали победу. Отличился Фляшко – 1:2.
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"Звягель" - "Нива" Винница 1:0
Гол: Фесенко (14)
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"Чайка" - "Хуст" 1:2
Голы: Литовченко (66, пен) - Василий Луцив (72), Фляшко (90)
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