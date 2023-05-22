"Судьи в прямом смысле "ломают" игру". Васт возмущен арбитражем в игре с Чайкой

Николаевский "Васт" возмущен арбитражем в матче против "Чайки" (0:2) в 17-м туре Второй лиги.

Клуб в своем заявлении обратил внимание на эпизод на 11-й минуте с полузащитником "Чайки" Денисом Ндукве и защитником "Васта" Андреем Боровским.

"Сомневаемся, что желтая карточка для такого фола - это справедливое наказание! Интересно получается, что судьи в прямом смысле "ломают" игру, когда нашим соперником является команда, которая борется за 2 место.

Почему так получается? Риторический вопрос. Но факт остается фактом! И, к большому сожалению, эта ситуация никак не меняется! Последствия видите сами", - говорится в заявлении клуба.