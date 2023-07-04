Звездный тренер для Звягеля, Васт меняет название. Чем жили клубы Второй лиги в июне

Во Второй лиге в сезоне 2023/24 сыграет нечетное количество команд – 13 (одна команда будет пропускать тур). Всего будет сыграно 26 туров (156 матчей).

Победитель выйдет в Первую лигу. Соревнования стартуют 6 августа. Вашему вниманию все самые интересные новости из расположения клубов Второй лиги, которые вы могли пропустить.

"Звягель"

Солидное усиление в преддверии сезона получил клуб из Новоград-Волынского. Клуб объявил о назначении Юрия Максимова (до недавнего времени работавшего спортивным директором в "Полисье") на должность главного тренера команды. В тренерский штаб вошли Николай Медин, Сергей Ревут и Николай Ищенко. Экс-главный тренер Руслан Скидан также продолжит работу в клубе.

Первый сбор команда проводила в Счастливом. Сейчас закладывается фундамент в функциональной подготовке. После паузы футболисты соберутся на полноценный второй учебно-тренировочный сбор в Счастливом, который продлится с 7 по 22 июля. Что касается кадровых новостей, возможно усилят команду игроки "Полесья" Чередниченко, Волынец и Власюк.

"Реал Фарма"

Одесситы приступили к подготовке в родном городе 20 июня, проведя первую тренировку на домашней арене - стадионе "Иван". Предсезонная работа, которая пройдет в Одессе, предусматривает проведение пяти контрольных матчей. В составе "фармацевтов" в сезоне-2023/24 не будет полузащитников Никиты Кошкина, Виталия Мячина и Евгения Ратушняка. В команде сейчас находятся десять молодых воспитанников из одесских футбольных школ, которых тренерский штаб пригласил на просмотр. Известно, что подопечные Пархоменко в спарринге разгромно уступили "Черноморцу" - 0:3.

"Кремень-2"

В конце игроки "Кремня-2" вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону. В первой тренировке приняли участие 16 игроков. В расположении команды есть новичок, но его фамилию клуб пока не называет. Что касается потерь, то коллектив уже покинули Курьяков, Пилипенко и Ульянко. В контрольном матче подопечные Здырко разгромили основную команду "Кремня" - 5:0.

По словам главного тренера, на следующий сезон задача неизменна – развивать молодых игроков.

"Металлург-2"

В новый сезон запорожцы уходят с новым тренерским штабом. Главным тренером команды стал 46-летний Андрей Зубченко. Это местный специалист, выступавший в составе запорожских футбольных клубов "Торпедо" и "Металлург". До недавнего времени возглавлял выпускной класс школы "Металлурга" – юношей U-17. Что касается кадровых новостей, то известно, что команду покинули Самусев, Москович и Товстоног. Других новостей из расположения клуба пока не поступало.

"Дружба" (Мировка)

Клуб был основан в 1961 году, а в этом сезоне будет дебютировать на профессиональном уровне. Коллектив Киевской области в 2023 году выиграл чемпионат, Кубок и Супербубок Киевской области. К тому же, команда выиграла чемпионат Украины среди любителей. В финале "Дружба" обыграла "Штурм" - 2:0. Главный тренер команды Чирикал – лучший тренер любительского футбола Украины в 2022 году. Что касается кадрового потенциала, то следует отметить Мачуленко, Шевчука, Листопада, Сторчоуса, Татаренко, Дедеева, Недолю. Информации о межсезонье "Дружбы" пока нет.

ФК "Кудровка"

Клуб представляет Черниговскую область. В 2023 году "Кудровка" выступала в Кубке Киевской области, а также стала победителем Суперкубка Черниговщины. В начале июля на стадионе "Юность" в Чернигове стартовал сбор команды, который будет продолжаться до 22 июля. Известно, что "Кудровка" сыграет спарринги с "Мариуполем" и "Дружбой". В настоящее время тренером команды заявлен Сергей Даценко. Что касается кадрового потенциала, его сейчас сложно оценивать, ведь "Кудровка" в прошлом сезоне не играла в чемпионате Украины среди аматоров. Тем не менее, серьезное усиление новички Второй лиги уже получили. Пополнили ряды коллектива из Черниговской области Сердюк, Зубашевский, Сыраш и Кулык, которые в прошлом сезоне играли в Первой лиге за "Чернигов".

"Локомотив" Киев

Команда, состоящая из работников Укрзализныци и воспитанников "Локомотива" разных лет, уже на полную готовится к старту на профессиональном уровне. Отметим, что "Локомотив" был основан в 1919 году, а в последний раз играл на профессиональном уровне в 1987 году. Молодежь сейчас набирается опыта на городском и всеукраинском уровне. У клуба есть собственный стадион недалеко от центрального железнодорожного вокзала Киева. Главным тренером команды сейчас экс-защитник "ЛНЗ" Кондратюк. Информации о новичках пока нет.

"Тростянец"

"Тростянец" после вынужденного перерыва возвращается во Вторую лигу. Инфраструктура клуба испытала существенные разрушения, но к началу сезона все будет восстановлено. Руководство клуба назначило главного тренера. Им стал 46-летний Валерий Шаповалов, экс-помощник Сергея Лавриненко в "Зирке" и "Ингульце".

В апреле 2022 команду распустили, а теперь строят новый коллектив фактически с нуля. Из 25 игроков предыдущего состава только семь футболистов заявили о своей готовности вернуться в "Тростянец". Новичков клуб ищет через "Несокрушимый отбор". Известно, что получили почти 200 заявок – большинство футболистов-любителей, хотя есть и профессионалы. Команду пополнит экс-полузащитник "Зирки" Руслан Холявко. Прошли отбор Артем Жыла из "Универ-Динамо" Харьков, а также ранее выступавший в "Кремне-2" Денис Курьяков.

Что касается контрольных матчей, то отметим победу над местным ФК "Явир" – 4:0.

"ЮКСА" Тарасовка

Клуб представляет Украинскую Христианскую Спортивную Академию и сотрудничает с Пауло Буэно – бразильским агентом. Отметим, что в дебютном сезоне "ЮКСА" на всеукраинском уровне за них играло 15 легионеров, большинство из которых - бразильцы. Пока никакой информации о новичках и тренировочном процессе из расположения команды не поступало.

"Скала 1911"

В 2022 году с помощью мэрии и группы местных активистов и бизнесменов создан клуб "Скала 1911". В преддверии сезона команду покинули ряд игроков, составлявших костяк "Скалы". К примеру, Теплый, Волков и Грицак перешли в "Агробизнес". "Скала 1911" участвовала в чемпионате Украины среди аматоров, но в полуфинале разгромно уступила "Дружбе" – 1:4.

"Николаев 1920"

Серьезные изменения произошли в николаевском клубе по завершении прошлого сезона. Главный тренер Игорь Ермаков и его ассистент Вадим Шутенко стали помощниками Владислава Лупашко в "Ингульце". Еще один ассистент Ермакова – Дмитрий Назаренко, присоединился к тренерскому штабу "Кремня", а тренер вратарей Андрей Товт будет работать в "Металлисте 1925". К тому же , "Васт" переименовали в "Николаев 1920".

Нового тренера пока не назначили. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера является Артем Чорний. Дмитрий Сартина, Ростислав Сидоренко, Дмитрий Рудык и Александр Головин покинули команду. Завершилась аренда у Радиона Лисняка, он вернулся в "Кремень".

"Нива" Винница

Новым главным тренером команды стал Юрий Ярошенко. Зимой 2018 года Ярошенко возглавил участника чемпионата Сумской области - "Альянс", с которым прошел путь от чемпионата области в Первую лигу. С июня 2022 года не занимал спортивной должности. Известно, что команду уже покинули Костюк, Мороз, Петрук. Орнат, Гуменный. Что касается усиления, то пока никакой официальной информации нет. Есть ряд игроков, находящихся на просмотре. Кстати, в единственном на данный момент контрольном матче против "Полесья" Ставки забил как раз потенциальный новичок – 1:2.

"Чайка"

Во второй половине июня команда вышла из отпуска. Тренерский штаб пополнил экс-вратарь Юрий Клименко. Максим Лещенко, Ярослав Мнышенко, Алексей Тищенко и Дмитрий Жикол уже покинули команду. Пуды и Литовченко находятся на просмотре в "Левом берегу". Что касается спаррингов, то следует отметить поражение "Левому брегу" (0:4) и "Металлисту 1925" (0:2).

Подписал контракт с "Чайкой" Антоний Эмере, который в сезоне 2021/22 с показателем 9 мячей в 18 матчах стал лучшим бомбардиром футбольного клуба "Металлист 1925 U19"