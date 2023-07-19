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Максим Белый вернется в Рух. В Рух-2

Вторая лига
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Будет передавать опыт молодым игрокам, а затем планирует сосредоточиться на тренерской работе

Максим Белый вернется в Рух. В Рух-2

Фото: ФК Рух

Новина українською

33-летний защитник Максим Белый, у которого этим летом закончился контракт с "Черноморцем", продолжит карьеру во Второй лиге.

Как сообщает Sport.ua, футболист продолжит карьеру в "Рухе-2".

Отмечается, что Белый собирается передавать свой богатый опыт молодым партнерам, а затем планирует сосредоточиться на тренерской работе в структуре "Руха".

Напомним, в "Черноморец" защитник перешел именно из "Руха". В активе защитника также есть выступления за "Зарю", "Мариуполь", донецкий "Шахтер-3" и алчевскую "Сталь".

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В статье: Максим Белый Рух-2 (Львов)
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Источник:
sport.ua

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