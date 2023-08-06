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Известный в прошлом игрок Карпат возглавит дубль львовян, играющий во Второй лиге

Вторая лига
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Официально о назначении еще не объявили

Известный в прошлом игрок Карпат возглавит дубль львовян, играющий во Второй лиге

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Игорь Ощипко покинул пост аматорского ФК "Благо-Юность" и возглавит "Карпаты-2", которые будут выступать во Второй лиге. Об этом сообщает сайт sport.if.ua.

Ожидается, что Ощипко дебютирует в статусе тренера профессиональной команды уже в понедельник, 7 августа, когда "Карпаты-2" сыграют матч первого тура с "Рухом-2". В составе команды числятся игроки 2005-го года рождения.

Игорь Ощипко, родившийся в Ивано-Франковской области, футбольное образование получал в Киеве, затем играл за дубль "Шахтера", а в 2008-м перешел в "Карпаты", за которые играл по 2013-й. Ощипко был основным игроком наиболее успешной львовской команды в 21 веке – когда зелено-белые занимали 5-е место в УПЛ и выходили в групповой этап Лиги Европы, где играли против ПСЖ, "Боруссии" и "Севильи". Однако раскрыться полноценно помешали частые травмы.

Также выступал за австрийский "Штурм", молдавскую "Зарю", болгарский "Ботев", "Львов", "Сталь" из Каменского и "Минай".

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В статье: Игорь Ощипко Карпаты (Львов)
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Источник:
sport.if.ua

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