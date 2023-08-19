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Вторая лига. Дебютное поражение Чайки, винницкая Нива наконец-то побеждает
"Чайка" впервые теряет очки
Фото: ФК Нива Вінниця
Сегодня были сыграны два матча третьего тура во Второй лиге. С особым интересом все ждали противостояния между "Чайкой" и "ЮКСА".
"Чайка" в нынешнем сезоне очков еще не теряла и не пропускала. Тем не менее, "ЮКСА" смогла найти ключи к защите соперника. Подопечные Цымбала с бразильскими легионерами в составе одержали уверенную победу – 3:1. В составе гостей дублем отличился Евдокимов. Отметим, что хозяева почти весь второй тайм играли в меньшинстве.
"Чайка" - "ЮКСА" 1:3
Голы: Шакун (16) - Габриэль (8), Евдокимов (21, 70)
Удаление: Шакун (47)
В еще одном матче игрового дня винницкая "Нива" минимально обыграла "Кудровку". Таким образом, подопечные Ярошенко прерывают серию из двух поражений подряд. Отметим, что в составах обеих команд было по два изъятия.
"Нива" - "Кудровка" 1:0
Голы: Власенко (8)
Удаление: Загорулько (54), Власенко (75) - Сердюк (51), Чепурненко (51)
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