Вторая лига. Дебютное поражение Чайки, винницкая Нива наконец-то побеждает

Сегодня были сыграны два матча третьего тура во Второй лиге. С особым интересом все ждали противостояния между "Чайкой" и "ЮКСА".

"Чайка" в нынешнем сезоне очков еще не теряла и не пропускала. Тем не менее, "ЮКСА" смогла найти ключи к защите соперника. Подопечные Цымбала с бразильскими легионерами в составе одержали уверенную победу – 3:1. В составе гостей дублем отличился Евдокимов. Отметим, что хозяева почти весь второй тайм играли в меньшинстве.

"Чайка" - "ЮКСА" 1:3

Голы: Шакун (16) - Габриэль (8), Евдокимов (21, 70)

Удаление: Шакун (47)

В еще одном матче игрового дня винницкая "Нива" минимально обыграла "Кудровку". Таким образом, подопечные Ярошенко прерывают серию из двух поражений подряд. Отметим, что в составах обеих команд было по два изъятия.

"Нива" - "Кудровка" 1:0

Голы: Власенко (8)

Удаление: Загорулько (54), Власенко (75) - Сердюк (51), Чепурненко (51)