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Вторая лига. Победы фаворитов, ничья в Винниках
"Локомотив" не справился с испытанием
Фото: ФК Нива Вінниця
Сегодня было сыграно три матча четвертого тура Второй лиги. Отметим, что противостояние между "Вастом" и "Скалой 1911" перенесли. Пока неизвестно, продолжит ли николаевский коллектив участие в соревнованиях.
"ЮКСА" на выезде без особых проблем обыграла "Карпаты-2". За гостей забивали Евдокимов и Венди. Также прогнозируемо "Звягель" не оставил шансов "Локомотиву" - 4:0. Команда Максимова забила по два гола в первом и втором тайме.
В еще одном матче воскресенья "Рух-2" и "Нива" сыграли вничью – 1:1.
Вторая лига. Четвертый тур
"Карпаты-2" – "ЮКСА" 0:2
Голы: Евдокимов (3), Венди (40)
"Звягель" - "Локомотив" 4:0
Голы: Ндукве (16), Скидан (42), Ващишин (67), Оринчак (76)
Удаление: Кочетков (54)
"Рух-2" - "Нива" 1:1
Голы: Непейпиев (82) - Евтихов (82)
Удаление: Меженский (85), Рогачев (89)
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