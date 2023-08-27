Вторая лига. Победы фаворитов, ничья в Винниках

Сегодня было сыграно три матча четвертого тура Второй лиги. Отметим, что противостояние между "Вастом" и "Скалой 1911" перенесли. Пока неизвестно, продолжит ли николаевский коллектив участие в соревнованиях.

"ЮКСА" на выезде без особых проблем обыграла "Карпаты-2". За гостей забивали Евдокимов и Венди. Также прогнозируемо "Звягель" не оставил шансов "Локомотиву" - 4:0. Команда Максимова забила по два гола в первом и втором тайме.

В еще одном матче воскресенья "Рух-2" и "Нива" сыграли вничью – 1:1.

Вторая лига. Четвертый тур

"Карпаты-2" – "ЮКСА" 0:2

Голы: Евдокимов (3), Венди (40)

"Звягель" - "Локомотив" 4:0

Голы: Ндукве (16), Скидан (42), Ващишин (67), Оринчак (76)

Удаление: Кочетков (54)

"Рух-2" - "Нива" 1:1

Голы: Непейпиев (82) - Евтихов (82)

Удаление: Меженский (85), Рогачев (89)