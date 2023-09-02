  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Четвертая подряд победа ЮКСА, результативный футбол в Виннице
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Четвертая подряд победа ЮКСА, результативный футбол в Виннице

Вторая лига
(1 голосов)

Подопечные Цимбала продолжают победную серию

Вторая лига. Четвертая подряд победа ЮКСА, результативный футбол в Виннице

Фото: ФК ЮКСА

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня двумя матчами стартовал пятый тур во Второй лиге. Ожидали, что противостояние между "ЮКСА" и "Реал Фармой" получится интересным и напряженным, но дебютанты сезона не оставили шансов своим соперникам. За "ЮКСА" забивали Махнев, Харченко, Бейер и Венди. Таким образом, коллектив из Тарасовки одерживают четвертую победу подряд.

В еще одном матче субботы "Нива" принимала "Скалу 1911". После неудачного старта винницкая "Нива" начала набирать зачетные очки: победа и ничья в двух предыдущих матчах. Стрыйская "Скала 1911" по разным причинам не играла в двух предыдущих матчах чемпионата. Второй тур подряд не смог сыграть лидер "Нивы" Загорулько.

Уже на третьей минуте Лисовик вывел гостей вперед, но еще до перерыва Никитюк сравнял счет. Могли снова футболисты "Скалы 1911" выходить вперед, но Пучковский не реализовал пенальти. Отметим, что в этом эпизоде красную получил Борячук. Во втором тайме в меньшинстве усилиями Страшкевича винницкий коллектив вышел вперед. Однако удержать преимущество не смогли. Спасательный мяч для гостей забил Яната.

Вторая лига. 5-й тур

"ЮКСА" - Реал Фарма" 4:0

Голы: Харченко (31), Махнев (40, пен), Бейер (70), Венди (89)

"Нива" - "Скала 1911" 2:2

Голы: Никитюк (33), Страшкевич (68) - Лисовик (3), Яната (88)

Удаление: Борячук (43)

Нереализованный пенальти: Пучковский (43)

По теме
yellow-arrow
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
yellow-arrow
Мы его теряем. Матч Второй лиги Васт - Карпаты-2 не состоится
yellow-arrow
Вторая лига. Испытание для Кремня-2, центральная игра тура в Киеве
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Скала 1911 (Стрый) Реал Фарма (Одесса) Нива (Винница) ЮКСА (Тарасовка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде