Вторая лига. Четвертая подряд победа ЮКСА, результативный футбол в Виннице

Сегодня двумя матчами стартовал пятый тур во Второй лиге. Ожидали, что противостояние между "ЮКСА" и "Реал Фармой" получится интересным и напряженным, но дебютанты сезона не оставили шансов своим соперникам. За "ЮКСА" забивали Махнев, Харченко, Бейер и Венди. Таким образом, коллектив из Тарасовки одерживают четвертую победу подряд.

В еще одном матче субботы "Нива" принимала "Скалу 1911". После неудачного старта винницкая "Нива" начала набирать зачетные очки: победа и ничья в двух предыдущих матчах. Стрыйская "Скала 1911" по разным причинам не играла в двух предыдущих матчах чемпионата. Второй тур подряд не смог сыграть лидер "Нивы" Загорулько.

Уже на третьей минуте Лисовик вывел гостей вперед, но еще до перерыва Никитюк сравнял счет. Могли снова футболисты "Скалы 1911" выходить вперед, но Пучковский не реализовал пенальти. Отметим, что в этом эпизоде красную получил Борячук. Во втором тайме в меньшинстве усилиями Страшкевича винницкий коллектив вышел вперед. Однако удержать преимущество не смогли. Спасательный мяч для гостей забил Яната.

Вторая лига. 5-й тур

"ЮКСА" - Реал Фарма" 4:0

Голы: Харченко (31), Махнев (40, пен), Бейер (70), Венди (89)

"Нива" - "Скала 1911" 2:2

Голы: Никитюк (33), Страшкевич (68) - Лисовик (3), Яната (88)

Удаление: Борячук (43)

Нереализованный пенальти: Пучковский (43)