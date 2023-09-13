Вторая лига. ЮКСА и Звягель играют вничью, Чайка выходит на второе место

Сегодня были сыграны сразу шесть матчей седьмого тура во Второй лиге. Безусловно, наибольшее внимание привлекло противостояние "ЮКСА" и "Звягеля". Это был последний матч для Юрия Максимова в качестве тренера "Звягеля". Вашему вниманию результаты противостояний.

В стартовом матче игрового дня "Кудровка" вырвала победу у "Кремня-2". Победный мяч забил вышедший на замену Даниил Строчинский. Одесская "Реал Фарма" благодаря голам во втором тайме обыграла "Металлург-2" - 2:0. За хозяев забивали Фабер и Гранчар.

Достаточно неожиданно львовские "Карпаты-2" разгромили старожила Второй лиги винницкую "Ниву" – 4:1. Отметим, что с 36 минуты хозяева играли в меньшинстве. Подвел винницкий коллектив Борячук. Таким образом, львовяне одерживают вторую победу подряд.

В центральном матче тура "ЮКСА" принимала "Звягель". Юрий Максимов помогал команде с трибун, поскольку имеет дисциплинарное отстранение. После матча Максимов и его штаб простятся со "Звягелем" и уже в воскресенье выведут "Днепр-1" на противостояние с "Колосом".

В общем, сам матч в Киеве прогнозированно был напряженным. Все интересные события произошли во втором тайме. Сначала Ндукве вывел "Звягель" вперед, но Матеус через десять минут сравнял счет. В итоге, результативная ничья.

В Макарове третья команда чемпионата принимала вторую. В случае победы "Чайка" могла опередить конкурента. Хозяева активно начали игру и уже на первой минуте Эмере открыл счет. Как оказалось, этот гол стал победным.

В еще одном матче тура "Тростянец" прогнозированно обыграл "Васт" – 4:1.

Вторая лига. 7-й тур

"Кремень-2" -"Кудровка" 0:1

Голы: Строчинский (81)

"Реал Фарма" - "Металлург-2" 0:2

Голы: Фабер (46), Гранчар (59)

"Нива" – "Карпаты-2" 1:4

Голы: Лотоцкий (87) - Катрич (41), Легостаев (65), Дебич (79), Коваленко (87)

Удаление: Борячук (36)

"ЮКСА" - "Звягель" 1:1

Голы: Матеус (69) - Ндукве (59, пен)

"Тростянец" – "Васт" 4:1

Голы: Томенко (30, пен), Яременко (60, 74), Кошкин (90+2) - Крамаренко (79)

"Чайка" - Дружба" 1:0

Голы: Эмере (1)