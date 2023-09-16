Вторая лига. Игра тура в Кагарлыке, дебют нового тренера Звягеля

Уже завтра стартует восьмой тур во Второй лиге. Отметим, что этот тур из-за нечетного количества команд будет пропускать николаевский "Васт".

"Дружба" - "ЮКСА"

17.09.2023. 12:45. "Дружба". г. Кагарлык

Безусловно, этот матч центральный в туре, ведь встретятся лидер и третья команда. "Дружба" посреди недели впервые в сезоне уступила и опустилась на третье место. Таким образом, во Второй лиге нет команд, еще не терявших очков. Большая часть матча проходила в попытках подопечных Чирикала отыграться, однако чуть ли не все полевые игроки, пробивая по воротам хозяев, не добились успеха.

"ЮКСА" впервые за шесть туров не победила - ничья в противостоянии с "Звягелем". В конце матча две желтые карточки подряд получил Евдокимов, поэтому подопечным Цымбала придется сыграть без одного из своих лидеров. Ожидаем бескомпромиссный футбол, результат которого сложно предсказать.

"Скала 1911" - "Локомотив"

17.09.2023. 13:30. "Сокол". г. Стрый

Хозяева прошлый тур пропускали, поэтому было много времени для работы над ошибками. Семь очков за четыре тура – это довольно неплохой результат, но стабильности коллективу из Стрыя не хватает. Киевляне все еще не побеждали – одна ничья и шесть поражений. Даже в большинстве подопечные Уманца уступили "Руху-2". Кадровый потенциал пока не позволяет новичку Второй лиги играть достойно среди профессионалов. Ожидаем уверенную победу "Скалы 1911".

"Нива" - "Тростянец"

17.09.2023. 14:30. "Центральный городской стадион". г. Винница

От винницкого коллектива перед стартом сезона все ждали гораздо большего. Разгромное поражение в прошлом туре от "Карпат-2" (1:4) еще раз показало, что у старожила Второй лиги немало проблем. Особенно это касается дисциплины, ведь подопечные Ярошенко снова вынуждены были доигрывать матч в меньшинстве. В предыдущих четырех турах "Нива" набрала восемь очков, но против молодых и голодных львовян заслуженно уступили. Не помог даже играющий президент Загорулько.

"Тростянец" ожидаемо одержал вторую в сезоне победу – 4:1 над "Вастом". Вся тройка нападения сумчан отыграла качественно. Стоит отметить дебютанта Шаповала, заработавшего пенальти под первый гол, и оформившего дубль Яременко, а также Грищенко. Ожидать легкой прогулки по винницкому коллективу не стоит.

"Карпаты-2" - "Металлург-2"

18.09.2023. 12 часов. "Украина". Львов

У львовских "Карпат-2" за последний месяц состоялось всего три матча в чемпионате - поражение от "ЮКСА" - 0:2, а также победы над одесской "Реал Фармой" - 2:1 и "Нивой" - 4:1. Эти результаты свидетельствуют о том, что молодая команда двигается в правильном направлении. Прекрасный матч против старожила Второй лиги провели вратарь Домчак, нападающие Кожанов и Легостаев, а также левый фулбек Катрич. Запорожцы после удачного старта сезона проиграли три предыдущих игры. Однако ожидать конкурентного футбола против главных фаворитов сезона от юного коллектива не стоит. В этом противостоянии больше шансов на победу у хозяев, которые сейчас находятся в хорошей форме.

"Кудровка" - "Чайка"

18.09.2023. 13:30. "Кудровка-Арена". с. Кудрёвка

Противостояние пятой и второй команды, которые отделяют шесть очков. "Кудровка" в трех предыдущих матчах набрала семь очков. К тому же коллектив из Черниговской области впервые в сезоне набрали очки на выезде - минимальная победа над "Кремнем-2". Подопечные Сызыхина обыграли своего конкурента "Дружбу" и поднялись на второе место. Футболисты "Чайки" активным прессингом удивили своего соперника. Трехходовка Вечурко-Шакун-Эмере привела к голу на первой минуте. Вторую команду ожидает непростой выезд, но три очка они все же смогут набрать.

"Звягель" - "Реал Фарма"

18.09.2023. 15:00. "Авангард". м. Звягель

Дебютный матч в качестве главного тренера для Сергея Шищенко. Напомним, что нынешний наставник коллектива из "Звягеля" в течение последних двух сезонов возглавлял юношескую команду "Полесье". После четырех побед подряд "Звягель" не может выиграть два тура – поражение на ничья. В противостоянии с "ЮКСА" один из главных фаворитов сезона вышел вперед, но преимущество удержать не смог. Интересно будет понаблюдать за игрой команды под руководством нового тренера. Одесситы после двух побед на старте сезона проиграли три матча, но в предыдущем туре прервали эту серию. В противостоянии с "Металлургом-2" подопечные Пархоменко упустили множество моментов, но три очка набрали.

"Рух-2" - "Кремень-2"

19.09.2023. 12:00. "Стадион им. Богдана Маркевича". Винники

Встреча седьмой команды чемпионата и аутсайдера. Безвыигрышная серия кременчугского "Кремень-2" длится 22 матча (две ничьи и 20 поражений). К тому же команда уже пропускает 22 игры подряд. На что могут рассчитывать гости в противостоянии с львовянами? Подопечные Безубьяка постепенно прогрессируют, но до идеала им еще далеко. В прошлом туре они в меньшинстве благодаря голу с пенальти обыграли "Локомотив". В домашнем матче у них есть все шансы продолжить победную серию, но недооценивать "Кремень-2" не стоит.