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Вторая лига. Дружба дожимает Реал Фарму, разгромная победа ЮКСА

Вторая лига
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Завершился очередной тур

Вторая лига. Дружба дожимает Реал Фарму, разгромная победа ЮКСА

Фото: СК Чайка

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграли последние три матча девятого тура во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний, которые были напряженными и интересными.

В стартовом противостоянии воскресенья "Дружба" все же смогла дожать "Реал Фарму" – 1:0. Победу гостям принес гол Артема Грищенко. Артём отличился на 87-й минуте.

Старожил Второй лиги СК "Чайка" в напряженном матче обыграла "Рух-2" – 2:1. Отметим дебютный гол на профессиональном уровне 20-летнего хавбека Степана Клименко.

В еще одной игре сегодняшнего дня "ЮКСА" разгромила "Кудровку" – 3:0. Отметим голы бразильцев Габриэля и Венди.

Вторая лига. 9-й тур

"Реал Фарма" - "Дружба" 0:1

Голы: Грищенко (87)

"Чайка" - "Рух-2" 2:1

Голы: Клименко (9), Вечурко (36) - Рогачев (20)

Нереализованный пенальти: Гуськов (53)

"ЮКСА" - "Кудровка" 3:0

Голы: Венди (27), Кононов (47), Габриэль (54)

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В статье: Реал Фарма (Одесса) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Дружба (Мировка) Рух-2 (Львов) ЮКСА (Тарасовка) ФК Кудровка
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