Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Дружба дожимает Реал Фарму, разгромная победа ЮКСА
Завершился очередной тур
Фото: СК Чайка
Сегодня сыграли последние три матча девятого тура во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний, которые были напряженными и интересными.
В стартовом противостоянии воскресенья "Дружба" все же смогла дожать "Реал Фарму" – 1:0. Победу гостям принес гол Артема Грищенко. Артём отличился на 87-й минуте.
Старожил Второй лиги СК "Чайка" в напряженном матче обыграла "Рух-2" – 2:1. Отметим дебютный гол на профессиональном уровне 20-летнего хавбека Степана Клименко.
В еще одной игре сегодняшнего дня "ЮКСА" разгромила "Кудровку" – 3:0. Отметим голы бразильцев Габриэля и Венди.
Вторая лига. 9-й тур
"Реал Фарма" - "Дружба" 0:1
Голы: Грищенко (87)
"Чайка" - "Рух-2" 2:1
Голы: Клименко (9), Вечурко (36) - Рогачев (20)
Нереализованный пенальти: Гуськов (53)
"ЮКСА" - "Кудровка" 3:0
Голы: Венди (27), Кононов (47), Габриэль (54)
Популярное сейчас
- Федорчук: Это был идеальный подкат от Ракицкого
- Ротань после матча с Черноморцем хотел уйти в отставку, однако его уговорили это не делать
- Силы обороны ликвидировали еще почти четыре сотни оккупантов. Генштаб подытожил данные о потерях россиян
- Вторая лига. Звягель выходит на первое место, Полянский огорчил Карпаты-2
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
- Красотка дня. Внучка Виталия Кварцяного тоже покоряет мир украинского футбола. ФОТО