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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Насыщенный игровой день
Фото: ФК Нива Вінниця
Сегодня сыграют четыре матча десятого тура Второй лиги. Шанс на первую в сезоне победу имеют футболисты "Кремня-2" и "Васта". Когда еще побеждать, как ни в очном противостоянии? Также дебютирует в качестве главного тренера "Локомотива" Вадим Лазаренко. Киевляне встретятся с винницкой "Нивой", которой в течение сезона не хватает стабильности.
12:30. "Кудровка" - "Реал Фарма"
13:00. "Васт" - "Кремень-2"
13:30. "Дружба" - "Металлург-2"
14:00. "Нива" - "Локомотив"
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