Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют четыре матча десятого тура Второй лиги. Шанс на первую в сезоне победу имеют футболисты "Кремня-2" и "Васта". Когда еще побеждать, как ни в очном противостоянии? Также дебютирует в качестве главного тренера "Локомотива" Вадим Лазаренко. Киевляне встретятся с винницкой "Нивой", которой в течение сезона не хватает стабильности.

12:30. "Кудровка" - "Реал Фарма"

13:00. "Васт" - "Кремень-2"

13:30. "Дружба" - "Металлург-2"

14:00. "Нива" - "Локомотив"