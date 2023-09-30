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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Нива Вінниця

UA-Футбол
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Сегодня сыграют четыре матча десятого тура Второй лиги. Шанс на первую в сезоне победу имеют футболисты "Кремня-2" и "Васта". Когда еще побеждать, как ни в очном противостоянии? Также дебютирует в качестве главного тренера "Локомотива" Вадим Лазаренко. Киевляне встретятся с винницкой "Нивой", которой в течение сезона не хватает стабильности.

12:30. "Кудровка" - "Реал Фарма"

13:00. "Васт" - "Кремень-2"

13:30. "Дружба" - "Металлург-2"

14:00. "Нива" - "Локомотив"

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В статье: Реал Фарма (Одесса) Нива (Винница) Локомотив (Киев) Васт (Николаев) Металлург-2 (Запорожье) Кремень-2 (Кременчуг) Дружба (Мировка) смотреть футбол онлайн ФК Кудровка
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