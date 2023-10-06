Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют еще четыре матча одиннадцатого тура во Второй лиге. С особым интересом ожидаем противостояния в Звягеле, где третья команда будет принимать лидера. В случае победы подопечные Шищенко обойдут своего конкурента. Обе команды достаточно уверенно проводят текущий сезон и являются лидерами по количеству забитых мячей: в ПФК "Звягель" – 34, у "Дружбы" – 27.

12:00. "Реал Фарма" - "Рух-2"

12:30. "Чайка" - "Васт"

13:00. "Звягель" - "Дружба"

13:45. "Металлург-2" - "Кудровка"