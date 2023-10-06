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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига
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Насыщенный игровой день

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: СК Чайка

UA-Футбол
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Сегодня сыграют еще четыре матча одиннадцатого тура во Второй лиге. С особым интересом ожидаем противостояния в Звягеле, где третья команда будет принимать лидера. В случае победы подопечные Шищенко обойдут своего конкурента. Обе команды достаточно уверенно проводят текущий сезон и являются лидерами по количеству забитых мячей: в ПФК "Звягель" – 34, у "Дружбы" – 27.

12:00. "Реал Фарма" - "Рух-2"

12:30. "Чайка" - "Васт"

13:00. "Звягель" - "Дружба"

13:45. "Металлург-2" - "Кудровка"

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В статье: Реал Фарма (Одесса) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Васт (Николаев) ФК Звягель Металлург-2 (Запорожье) Дружба (Мировка) смотреть футбол онлайн Рух-2 (Львов) ФК Кудровка
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