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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Насыщенный игровой день
Фото: СК Чайка
Сегодня сыграют еще четыре матча одиннадцатого тура во Второй лиге. С особым интересом ожидаем противостояния в Звягеле, где третья команда будет принимать лидера. В случае победы подопечные Шищенко обойдут своего конкурента. Обе команды достаточно уверенно проводят текущий сезон и являются лидерами по количеству забитых мячей: в ПФК "Звягель" – 34, у "Дружбы" – 27.
12:00. "Реал Фарма" - "Рух-2"
12:30. "Чайка" - "Васт"
13:00. "Звягель" - "Дружба"
13:45. "Металлург-2" - "Кудровка"
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