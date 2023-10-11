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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига
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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Нива Вінниця

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграют семь матчей двенадцатого тура во Второй Лиге. Лидер текущего сезона мировская "Дружба" посетит Львов, где сыграет против резервистов "Карпат". Также ожидаем интригующее противостояние в Кудровке, где шестая команда будет принимать четвертую. Между соперниками расстояние в три очка. В Киеве одна из лучших атак – 29 мячей встретится с худшей обороной – 36 пропущенных мячей.

12:00. "Рух-2" - "Металлург-2"

12:30. "Скала 1911" - "Реал Фарма"

13:00. "Карпаты-2" - "Дружба"

13:30. "Кудровка" - "Звягель"

14:00. "ЮКСА" - "Васт"

14:30. "Тростянец" - "Кремень-2"

15:00. "Нива" - "Чайка"

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В статье: Скала 1911 (Стрый) Реал Фарма (Одесса) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Нива (Винница) ФК Тростянец Васт (Николаев) ФК Звягель Металлург-2 (Запорожье) Кремень-2 (Кременчуг) Дружба (Мировка) смотреть футбол онлайн Рух-2 (Львов) Карпаты-2 (Львов) ЮКСА (Тарасовка) ФК Кудровка
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
11.10.2023 в 09:45
идёт война за чем нужна сейчас 2 лига и женский футбол
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