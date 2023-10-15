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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига
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Стартовые матчи тура

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Нива Вінниця

UA-Футбол
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Сегодня двумя матчами начинается тринадцатый тур во Второй лиге. Один из лидеров чемпионата тарасовская "ЮКСА" будет принимать в Киеве винницкую "Ниву". Ожидаем интересное противостояние в Кагарлыке, где "Дружба" сыграет с "Кудровкой". Сможет ли коллектив из Черниговщины достойно пройти испытание лидером?

13:30. "ЮКСА" - "Нива"

14:00. "Дружба" - "Кудровка"

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В статье: Нива (Винница) Дружба (Мировка) смотреть футбол онлайн ЮКСА (Тарасовка) ФК Кудровка
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