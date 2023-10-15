Вторая лига
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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Стартовые матчи тура
Фото: ФК Нива Вінниця
Сегодня двумя матчами начинается тринадцатый тур во Второй лиге. Один из лидеров чемпионата тарасовская "ЮКСА" будет принимать в Киеве винницкую "Ниву". Ожидаем интересное противостояние в Кагарлыке, где "Дружба" сыграет с "Кудровкой". Сможет ли коллектив из Черниговщины достойно пройти испытание лидером?
13:30. "ЮКСА" - "Нива"
14:00. "Дружба" - "Кудровка"
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