Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня двумя матчами начинается тринадцатый тур во Второй лиге. Один из лидеров чемпионата тарасовская "ЮКСА" будет принимать в Киеве винницкую "Ниву". Ожидаем интересное противостояние в Кагарлыке, где "Дружба" сыграет с "Кудровкой". Сможет ли коллектив из Черниговщины достойно пройти испытание лидером?

13:30. "ЮКСА" - "Нива"

14:00. "Дружба" - "Кудровка"