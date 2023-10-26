Вторая лига. Игра тура в Кагарлыке, возможность реабилитироваться для Реал Фармы

Завтра сыграют два матча пятнадцатого тура во Второй лиге. Этот тур из-за нечетного количества команд будет пропускать "ЮКСА", а также "Звягель", который должен сыграть против "Васта". Николаевцы согласно информации от клуба прекращают выступления в нынешнем сезоне.

"Металлург-2" - "Нива"

27.10.2023. 12:15. "Базис". с. Кочубеевка

Запорожцы прошлый тур пропускали из-за отказа играть николаевского "Васту". Безусловно, эта пауза не могла не отразиться на игровом тонусе команды, наконец прервавшей свою проигрышную серию. "Нива" порадовала своих болельщиков уверенной победой над "Реал Фармой" - 2:0. Подопечные Ярошенко могли даже забивать больше, но подвела реализация. После продолжительного восстановления наконец-то вернулся опытный защитник Владимир Грачев. В прошлом туре с лучшей стороны проявил себя капитан "Нивы" Борячук, отдавший две результативные передачи. Фаворитами этого противостояния считаются гости, но легко против неуступчивых запорожцев им не будет.

"Чайка" - "Локомотив"

27.10.2023. 14:00. "Центральный им. М.Х. Бруквенко". пгт. Макаров

Третья команда будет принимать тринадцатую. У соперников разные задачи – одни стремятся повыситься в классе, а другие наоборот, сохранить прописку во Второй лиге. "Чайка" прошлый тур пропускала, а вот киевляне в волевом стиле обыграли главного аутсайдера "Кремень-2" - 3:1. В составе Локомотива проявили себя Сахненко и Каранга. Алексей отдал три результативных передачи, а Ян отметился дублем. Отметим, что в состав киевлян вернутся Есаулов и Титаренко, но еще две игры будет пропускать Владислав Блазунь. Ожидаем, что хозяева смогут набрать очередные три очка.

"Кремень-2" - "Карпаты-2"

28.10.2023. 12:00. "Кремень-Арена им. Олега Бабаева". г. Кременчуг

Обе команды не в лучшем состоянии подходят к очному противостоянию. "Кремень-2" остался единственной командой, еще не выигрывавшей в текущем сезоне. В активе подопечных Локтионова всего один зачетный пункт. Разница забитых и пропущенных - минус 33. Львовяне в результативном матче уступили "Кудровке" - 2:3. Однако за игрой у "Карпат-2" не было все так безнадежно. Подопечная Гнатива подвела реализация. К тому же не стоит забывать об отсутствии ключевых игроков - Катрича, Скорохода и Гайдучка. Сложно представить, за счет чего хозяева смогут набрать очки против соперника, который создал ряд сенсаций в этом сезоне.

"Дружба" - "Скала 1911"

28.10.2023. 12:30. "Дружба". г. Кагарлык

Безусловно, это центральная игра в туре. Лидер будет принимать шестую команду. Коллектив из Стрыя не смог навязать борьбу "Звягелю". Футболисты "Скалы 1911" первую половину встречи провалили, а после перерыва соперник грамотно играл по счету. Два подряд поражения заставляют тренерский штаб "Скалы 1911" задуматься, ведь от этого коллектива все же ожидали большего. Подопечные Чирикала в сверхсложном противостоянии все же дожали неуступчивый "Рух-2". Сыграла свою роль высокое, как для Второй лиги, мастерство средней линии лидера турнира. Таким образом, "Дружба" четвертый выездной матч выиграла подряд. Смогут ли гости навязать борьбу первой команде чемпионата?

"Реал Фарма" - "Тростянец"

28.10.2023. 13:00. "Иван". Одесса

Одесситы продолжают разочаровывать своих болельщиков. "Реал Фарма" не может выиграть уже семь матчей подряд, из-за чего и очутилась на 12 месте. У команды существенные игровые проблемы, а тренерский штаб упорно продолжает давать возможность побить свой собственный рекорд играющему президенту Николаю Лиховидову. С таким подходом невозможно рассчитывать на решение амбициозных задач. Уже давно пора что-то менять, но пока никаких решений не было принято. 12 из 14 своих очков ФК "Тростянец" набрал на домашнем стадионе. А вот на выезде команда играет слишком слабо. Однако у подопечной Шаповалова есть все шансы улучшить статистику, ведь одесситы это не тот соперник, которого невозможно обыграть. К тому же в первом тайме против "ЮКСА" футболисты "Тростянца" играли достаточно уверенно.

"Кудровка" - "Рух-2"

28.10.2023. 13:30. "Кудровка-Арена". с. Кудревка

Интересное противостояние двух амбициозных соперников нас ожидает. "Кудровка" неделю назад уже смогла дожать неуступчивые "Карпаты" - 3:2. С лучшей стороны показал себя опытный Чепурненко, отличившийся голом и результативной передачей. Подопечные Даценко не теряют очков два тура подряд. Львовяне хоть и минимально проиграли лидеру, но сыграли уверенно и интересно. Команда приятно удивила своей активностью. Молодые ребята голодны в футбол и для них не существует авторитетов. Смогут ли продлить свою беспроигрышную серию хозяева? Сделать это будет очень непросто.