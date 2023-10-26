КДК УАФ официально исключил Васт из Второй лиги

КДК УАФ исключил николаевский " Васт " из состава участников текущего чемпионата Украины Второй лиги.

Клуб без уважительных причин не явился на два матча чемпионата против "Металлурга-2" и "Скалы 1911".

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Напомним, что ранее николаевский клуб официально объявил о снятии с чемпионата.

Ранее СМИ также писали о том, что у "Васта" серьезные финансовые проблемы, из-за которых клуб пропускает матчи.