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КДК УАФ официально исключил Васт из Второй лиги

Вторая лига
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Клуб без уважительных причин не явился на два матча Второй лиги

КДК УАФ официально исключил Васт из Второй лиги

Фото: instagram.com/fc_vast

Новина українською

КДК УАФ исключил николаевский "Васт" из состава участников текущего чемпионата Украины Второй лиги.

Клуб без уважительных причин не явился на два матча чемпионата против "Металлурга-2" и "Скалы 1911".

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Напомним, что ранее николаевский клуб официально объявил о снятии с чемпионата.

Ранее СМИ также писали о том, что у "Васта" серьезные финансовые проблемы, из-за которых клуб пропускает матчи.

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В статье: КДК УАФ Васт (Николаев)
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Источник:
УАФ

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