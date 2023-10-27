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Вторая лига. Уверенные победы Нивы и Чайки

Вторая лига
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Запорожцы возвращаются с поражением

Вторая лига. Уверенные победы Нивы и Чайки

Фото: СК Чайка

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня двумя противостояниями стартовал пятнадцатый тур во Второй лиге. Матч ПФК "Звягель" - "Васт" (Николаев) не состоялся из-за решения КДК УАФ от 26.10.2023 г., согласно которому ФК "Васт" исключен из состава участников текущего чемпионата Украины среди команд Второй лиги (за повторную неявку на матч без уважительной причины).

В стартовом матче пятницы запорожский "Металлург-2" принимал винницкую "Ниву". В первой половине встречи старожилы Второй лиги не смогли достичь желаемого, но все изменилось в начале второго тайма. Открыл счет после розыгрыша углового опытный Роман Никитюк. А в компенсированное время отличился Борячук. Таким образом, подопечные Ярошенко два тура подряд не теряют очков.

В еще одном матче "Чайка" прогнозированно обыграла "Локомотив". В составе хозяев забивали Дубилей и Семенец. Таким образом, киевляне проиграли все шесть своих гостевых игр.

Вторая лига. 15-й тур

"Металлург-2" – "Нива" 0:2

Голы: Никитюк (58), Борячук (90+3)

Удаление: Корнийчук (82 - "Металлург-2")

"Чайка" - "Локомотив" 2:0

Голы: Дубилей (3), Семенец (73)

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В статье: Чайка (Петропавловская Борщаговка) Нива (Винница) Локомотив (Киев) Металлург-2 (Запорожье)
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