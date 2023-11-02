Вторая лига. Львовские дерби, игра тура в Звягеле

Уже завтра стартует шестнадцатый тур во Второй лиге. Вашему вниманию анонс противостояний, которые обещают быть интересными и интригующими.

"ЮКСА" - "Локомотив"

03.11.2023. 12:00. Стадион "им. Банникова". Киев

Вторая команда чемпионата будет принимать тринадцатую. Подопечные Цимбала прошлый тур пропускали, поэтому было много времени, чтобы подойти к заключительной части 2023 года в хорошей форме. Киевляне в гостях играют неудачно – проиграли все свои шесть матчей. В прошлом туре подопечные Лазоренко без шансов уступили "Чайке". Ожидать, что гости наберут зачетные пункты против одного из фаворитов сезона, довольно сложно, но навязать борьбу футболисты "Локомотива" могут.

"Звягель" - "Нива"

04.11.2023. 12:45. "Авангард". м. Звягель

Винницкая "Нива" в текущем сезоне находится в середине турнирной таблицы, но имеет шансы побороться за топ-6. Подопечные Ярошенко выиграли два матча подряд и с хорошим настроением подходят к противостоянию с "Звягелем". Подопечные Шищенко в прошлом туре не играли, но эта пауза должна была пойти на пользу команде, в которой ряд игроков не мог играть из-за повреждений и болезней. Фаворитами противостояния считаются хозяева, обладающие более мощным кадровым потенциалом. Напомним, что матч первого круга завершился со счетом 7:4 в пользу "Звягеля".

"Чайка" - "Кремень-2"

04.11.2023. 13:15. "Центральный им. М.Х. Бруквенко". пгт. Макаров

Это тот матч, победитель которого известен еще до начала. Должно произойти чудо, чтобы хозяева не смогли набрать три зачетных пункта. "Чайка" в прошлом туре на классе выиграла у "Локомотива" и закрепилась на третьем месте. "Кремень-2" остается единственной командой, еще не выигрывавшей в текущем сезоне. Однако прошлый тур юноши из Кременчуга могут занести себе в актив, ведь они во второй раз в сезоне сыграли вничью. Вратарь Алексей Слуцкий в матче с "Карпатами-2" имел много работы, но свою команду он спасал и не ошибался. Ожидаем, что оставить свои ворота сухими на этот раз Алексей все-таки не сможет.

"Карпаты-2" - "Рух-2"

05.11.2023. 12:00. "Украина". Львов

Нас ожидает интересное львовское дерби. В первом круге "Карпаты-2" разгромили своего соперника – 5:0. Однако с тех пор многое изменилось. Футболисты "Руха-2" существенно добавили в качестве игры и смогли закрепиться внутри турнирной таблицы. Подопечные Безубьяка в прошлом туре переиграли неуступчивую "Кудровку", а вот "Карпаты-2" не смогли дожать аутсайдера. Крайне неудачно распоряжались мячом "львы" в заключительной трети поля. Львовские "Карпаты-2" не могут выиграть уже пять матчей – две ничьи и три поражения.

"Кудровка" - "Скала 1911"

05.11.2023. 12:45. "Юность". Чернигов

Команды в разном настроении подходят к очному противостоянию. "Кудровка" минимально уступила "Руху-2", а вот стрийский коллектив смог переиграть лидера чемпионата "Дружбу". Таким образом, "Скала 1911" смогла впервые за три игры выиграла. Стоит отметить голкипера Константина Солобчука. Без него такой результат команда не смогла бы добиться. "Кудровка" дома играет достаточно мощно – тринадцать очков за семь игр, поэтому легкой прогулки для гостей не будет. Ожидаем интересный и напряженный футбол.

"Металлург-2" - "Тростянец"

05.11.2023. 13:15. "Базис". с. Кочубеевка

Запорожцы прошлый тур себе не могут занести в актив – 0:2 от "Нивы". К тому же из-за дисквалификации не сможет сыграть основной защитник Сергей Корнийчук. Главной задачей перед тренерским штабом является воспитание молодежи, которая в будущем должна играть в первую команду. "Тростянец" наконец-то впервые в сезоне смог выиграть на выезде. Такая победа должна придать опытному коллективу уверенность в своих силах. Ожидаем, что гости смогут набрать три очка, хотя в матче первого круга победили запорожцы.