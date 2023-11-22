Вторая лига. Игра тура в Киеве, встреча аутсайдеров

Уже завтра стартует последний тур осенней части сезона во Второй лиге. Отметим, что девятнадцатый тур будут пропускать "Дружба" и "Скала 1911".

"Чайка" - "Реал Фарма"

23.11.2023. 12:15. НТВ "Колос" с. Софиевская Борщаговка

Хозяева в прошлом туре в сверхважном матче уступили "ЮКСА" и теперь уже на четыре очка отстают от третьего места. "Чайка" два тура подряд проигрывает и теперь обязательно должна побеждать, чтобы завершить 2023 год на мажорной ноте и еще больше не отпустить своих конкурентов. Одесситы впервые с начала сентября одержали победу. Три очка в противостоянии с "Кремнем-2" подопечным Пархоменко принес 17-летний хавбек Третьяков, шикарным ударом отправивший мяч в верхний угол. Однако к игрекоманды остается немало вопросов, особенно это касается второй половины встречи. Ожидаем, что хозяева все же смогут победно завершить этот год.

"Тростянец" - "Кудровка"

23.11.2023. 12:30. "Юность". Чернигов

Встреча одиннадцатой и седьмой команд. Подопечные Шаповалова в прошлом туре достойно держались против "Дружбы", но все же проиграли. Сил и резервов, чтобы спасти игру, не хватило. Следует отметить качественную игру "Тростянца" во время стандартов. Матчи против фаворитов нынешнего сезона, безусловно, должны пойти на пользу сумчанам. "Кудровка" после прошлого тура опустилась на одну позицию вниз в таблице. В противостоянии с "Нивой" было заметно, что подопечным Даценко не хватает игрового тонуса, ведь они два тура пропускали. Однако вырвать ничью "Кудровка" все же смогла. Отметим, что из-за обильного снега матч с Тростянца перенесли в Чернигов.

"Нива" - "Рух-2"

23.11.2023. 11:45. "Центральный городской стадион". г. Винница

Очень интересное противостояние нас ожидает в Виннице, где девятая команда будет принимать восьмую. У соперников по двадцать очков, но львовяне имеют две игры в запасе. Подопечные Безубьяка не играли с начала ноября и сейчас сложно оценить их готовность к последнему матчу в этом году. "Нива" предыдущие два матча завершила вничью и постарается на мажорной ноте завершить очень непростой для себя год. Однако легко хозяевам точно не будет. В прошлом туре с лучшей стороны проявил себя Ян Вичный, помогший не потерять хотя бы один зачетный пункт.

"Металлург-2" - "Кремень-2"

24.11.2023. 12:00. "Базис". с. Кочубеевка

Встреча аутсайдеров в нынешнем сезоне. "Кремень-2" не может выиграть 31 матч подряд (четыре ничьих и 27 поражений), в этом сезоне он набрал только одно очко. Однако в предыдущих турах команда играла достойно и могла рассчитывать на положительный результат. У подопечных Локтионова есть все шансы завершить 2023 дебютной победой, ведь и у соперника также существенные проблемы. "Металлург-2" набрал всего одно очко за последний месяц. Последний раз выигрывал еще 16 октября в условно домашнем матче со "Скалой 1911" (3:2). В первом в волевом стиле победили запорожцы.

"Локомотив" - "Звягель"

24.11.2023. 12:30. "КНУБА-Арена". Киев

Киевляне продолжают впечатлять своими результатами. "Локомотив" в ноябре набрал семь очков из девяти возможных. Под руководством Лазоренко "железнодорожники" набрали уже четырнадцать очков. В прошлом туре у киевлян были существенные кадровые потери, ведь против "Металлурга-2" не могли сыграть Абрамов, Жуков и Уманец. Однако это не помешало команде победить. "Звягель" неделю назад не играл и мог качественно подготовиться к важному противостоянию. Гости на два очка отстают от лидера и не имеют права терять очки. Ожидаем, что подопечные Шищенко справятся с этой задачей, но легко им все же не будет. "Локомотив" может удивлять, и все в этом уже убедились.

"ЮКСА" - "Карпаты-2"

24.11.2023. 13:00. Стадион "им. Банникова". г. Киев

Безусловно, это центральный матч в туре, ведь соперники находятся в оптимальной форме. "ЮКСА" под руководством Цымбала не проигрывает уже восемь матчей (семь побед и одна ничья с середины сентября месяца). Неделю назад лидер чемпионата благодаря голу Венди обыграл "Чайку". У хозяев есть все шансы уйти на зимнюю паузу на первом месте. Львовяне два тура подряд побеждают и не собираются сбавлять обороты. Подопечные Гнатива поднялись на шестое место и если смогут победить в Киеве, то завершатся 2023 год на пятом месте. Ожидаем интересного противостояния, в котором три очка хозяевам не гарантированы.