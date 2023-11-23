Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня тремя играми стартует последний в 2023 году тур Второй лиги. Стоит отметить интригующее противостояние в Виннице, где местная "Нива" будет принимать "Рух-2". В случае победы хозяева могут подняться на восьмое место. Также стремится на мажорной ноте пойти на зимнюю паузу "Чайка", которая проиграла два предыдущих метча. Подопечные Сизыхина будут принимать одесскую "Реал Фарму", которая в этом сезоне не впечатляет.

В еще одном матче четверга "Кудровка" в Чернигове будет играть против "Тростянца". Игру из Тростянца перенесли в Чернигов из-за обилия снега.

11:45. "Нива" - "Рух-2"

12:30. "Тростянец" - "Кудровка"