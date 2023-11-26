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Вторая лига. Интригующее противостояние в Стрые

Вторая лига
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Последняя игра года

Вторая лига. Интригующее противостояние в Стрые

Фото: ФК Скала 1911

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Завтра сыграют перенесенный матч 17-го тура Второй лиги между "Скалой 1911" и "Рухом-2". Игру перенесли из-за длительной воздушной тревоги. Однако в 2023 году команды все же сыграют.

Вторая лига. 17-й тур

"Скала 1911" - "Рух-2"

27.11.2023. 12:15. "Сокол". г. Стрый

Встреча пятой и девятой команд Второй лиги, которых отделяет пять очков. Львовянам не хватает игровой практики, и это было заметно в прошлом туре, когда они выигрывали у "Нивы", но в конце встречи дважды пропустили. К тому же, сказалась отсутствие хавбеков Рогачева и Довгого. Последний раз футболисты "Руха-2" побеждали еще 28 октября. "Скала 1911" прошлый тур пропускала, а в предыдущем матче уступила "Карпатам-2" 1:2. Таким образом, обе команды не в лучшем состоянии подходят к очному противостоянию. В матче первого круга львовяне уверенно обыграли своего соперника 2:0. Смогут ли хозяева взять реванш и завершить на мажорной ноте 2023 год?

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