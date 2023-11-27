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Скала 1911 - Рух-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига

Скала 1911 - Рух-2: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 27.11.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Скала 1911 - Рух-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Скала 1911

UA-Футбол
Новина українською

В Стрые сыграют перенесенный матч семнадцатого тура Второй лиги. Для "Скалы 1911" и "Руха-2" это будет последняя официальная игра в 2023 году. В последний раз львовяне побеждали еще 28 октября. "Скала 1911" прошлый тур пропускала, а в предыдущем матче уступила "Карпатам-2" 1:2. Таким образом, обе команды не в лучшем состоянии подходят к очному противостоянию.

Игра начнется в 12:15. Смотрите прямо в этой новости.

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