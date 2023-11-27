Скала 1911 - Рух-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В Стрые сыграют перенесенный матч семнадцатого тура Второй лиги. Для "Скалы 1911" и "Руха-2" это будет последняя официальная игра в 2023 году. В последний раз львовяне побеждали еще 28 октября. "Скала 1911" прошлый тур пропускала, а в предыдущем матче уступила "Карпатам-2" 1:2. Таким образом, обе команды не в лучшем состоянии подходят к очному противостоянию.

Игра начнется в 12:15. Смотрите прямо в этой новости.