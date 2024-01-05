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Официально. Клуб Второй лиги подписал бывшего защитника сборной Украины
Игрок сменил УПЛ на Вторую лигу
Фото: ФК ЮКСА
ФК "ЮКСА" объявил о подписании бывшего защитника сборной Украины Евгения Селина.
Срок действия договора не разглашается.
35-летний игрок будет выступать за крестоносцев" в футболке с номером 33.
Предыдущим клубом Селина был ЛНЗ, за который он выступал в первой части этого сезона. На его счету 6 поединков в УПЛ.
Ранее Евгений защищал цвета "Динамо", "Металлиста", "Ворсклы", "Десны" и "Черноморца". За рубежом успел поиграть в составах греческих, кипрских и венгерских клубов. Также на его счету 15 матчей за сборную Украины.
"ЮКСА" занимает 2-е место в турнирной таблице Второй лиги.
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