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Официально. Клуб Второй лиги подписал бывшего защитника сборной Украины

Вторая лига

Игрок сменил УПЛ на Вторую лигу

Официально. Клуб Второй лиги подписал бывшего защитника сборной Украины

Фото: ФК ЮКСА

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ФК "ЮКСА" объявил о подписании бывшего защитника сборной Украины Евгения Селина.

Срок действия договора не разглашается.

35-летний игрок будет выступать за крестоносцев" в футболке с номером 33.

Предыдущим клубом Селина был ЛНЗ, за который он выступал в первой части этого сезона. На его счету 6 поединков в УПЛ.

Ранее Евгений защищал цвета "Динамо", "Металлиста", "Ворсклы", "Десны" и "Черноморца". За рубежом успел поиграть в составах греческих, кипрских и венгерских клубов. Также на его счету 15 матчей за сборную Украины.

"ЮКСА" занимает 2-е место в турнирной таблице Второй лиги.

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Источник:
ФК ЮКСА
Опубликовал: Алина Ерофеева
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