Официально. Клуб Второй лиги подписал бывшего защитника сборной Украины

ФК "ЮКСА" объявил о подписании бывшего защитника сборной Украины Евгения Селина.

Срок действия договора не разглашается.

35-летний игрок будет выступать за крестоносцев" в футболке с номером 33.

Предыдущим клубом Селина был ЛНЗ, за который он выступал в первой части этого сезона. На его счету 6 поединков в УПЛ.

Ранее Евгений защищал цвета "Динамо", "Металлиста", "Ворсклы", "Десны" и "Черноморца". За рубежом успел поиграть в составах греческих, кипрских и венгерских клубов. Также на его счету 15 матчей за сборную Украины.

"ЮКСА" занимает 2-е место в турнирной таблице Второй лиги.