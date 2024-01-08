Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эсеола трудоустроился во Второй лиге
Дерин будет играть за ФК ЮКСА
instagram.com/derin691
Второлиговский
Соглашение сторон рассчитано на полтора года. Форвард будет выступать за "крестоносцев" в футболке с номером 11.
Эсеола - воспитанник житомирского футбола успел поиграть не только за украинские клубы, но и за рубежом – в Италии, Казахстане и Болгарии.
В составе киевского "Арсенала" Дерин становился чемпионом Первой лиги Украины в сезоне 2017/18.
Вместе с "Кайратом", в котором был главным голеадором, выигрывал чемпионат (2018) и Кубок Казахстана (2020), а в 2019 году становился лучшим бомбардиром тамошней Премьер-лиги.
Также поиграл за "Кайрат" в еврокубках, где забил 6 голов. В
В украинской Премьер-лиге выступал за "Александрию", "Звезду", "Ворсклу" и "Львов".
Эсеола стал вторым зимним новичком "крестоносцев" после Евгения Селина.
Популярное сейчас
- В возрасте 42-х лет умер Богдан Шершун
- Трубин или Лунин? Ребров дал свою оценку вратарям сборной Украины
- Элина Свитолина поднялась на две строчки в обновленном рейтинге WTA
- Официально. Клуб Второй лиги подписал бывшего защитника сборной Украины
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО