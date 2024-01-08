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Эсеола трудоустроился во Второй лиге

Вторая лига

Дерин будет играть за ФК ЮКСА

Эсеола трудоустроился во Второй лиге

instagram.com/derin691

Новина українською

Второлиговский ФК ЮКСА подписал контракт с 32-летним украинским форвардом Адеринсолой Эсеолой.

Соглашение сторон рассчитано на полтора года. Форвард будет выступать за "крестоносцев" в футболке с номером 11.

Эсеола - воспитанник житомирского футбола успел поиграть не только за украинские клубы, но и за рубежом – в Италии, Казахстане и Болгарии.

В составе киевского "Арсенала" Дерин становился чемпионом Первой лиги Украины в сезоне 2017/18.

Вместе с "Кайратом", в котором был главным голеадором, выигрывал чемпионат (2018) и Кубок Казахстана (2020), а в 2019 году становился лучшим бомбардиром тамошней Премьер-лиги.

Также поиграл за "Кайрат" в еврокубках, где забил 6 голов. В

В украинской Премьер-лиге выступал за "Александрию", "Звезду", "Ворсклу" и "Львов".

Эсеола стал вторым зимним новичком "крестоносцев" после Евгения Селина.

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Адеринсола Эсеола ЮКСА (Тарасовка)
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Источник:
ФК ЮКСА
Опубликовал: Михаил Черныш
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