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Пять футболистов покинули состав одного из участников Второй лиги
Одесские "фармацевты" без потерь не обошлись
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В период летнего межсезонья и зимнего антракта состав одесского "Реала Фармы" традиционно не обходится без изменений. Не стала исключением и очередная, четырехмесячная, пауза в чемпионате. Главный тренер "фармацевтов" Андрей Пархоменко сообщил корреспонденту UA-Футбол о футболистах, которых болельщики не увидят в форме его команды в весенней части сезона.
"Этой зимой клуб покинули оба вратаря – Дмитрий Стародубец и Иван Богдан, защитник Михаил Попов, полузащитники Владислав Тимошевский и Сергей Платунов, - сказал наставник "Реала Фармы". – Еще раньше, в ходе осеннего отрезка чемпионата, это сделал защитник Алексей Колесников".
На вакантные места "Реал Фарма" планирует пригласить новичков, которых будет просматривать во время зимнего перерыва в чемпионате в контрольных матчах.
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