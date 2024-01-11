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Пять футболистов покинули состав одного из участников Второй лиги

Вторая лига

Одесские "фармацевты" без потерь не обошлись

Пять футболистов покинули состав одного из участников Второй лиги

fcrealpharmaodessa

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

В период летнего межсезонья и зимнего антракта состав одесского "Реала Фармы" традиционно не обходится без изменений. Не стала исключением и очередная, четырехмесячная, пауза в чемпионате. Главный тренер "фармацевтов" Андрей Пархоменко сообщил корреспонденту UA-Футбол о футболистах, которых болельщики не увидят в форме его команды в весенней части сезона.

"Этой зимой клуб покинули оба вратаря – Дмитрий Стародубец и Иван Богдан, защитник Михаил Попов, полузащитники Владислав Тимошевский и Сергей Платунов, - сказал наставник "Реала Фармы". – Еще раньше, в ходе осеннего отрезка чемпионата, это сделал защитник Алексей Колесников".

На вакантные места "Реал Фарма" планирует пригласить новичков, которых будет просматривать во время зимнего перерыва в чемпионате в контрольных матчах.

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