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Президент ПФЛ: Ситуация с Металлургом-2 сложная, но не критическая - ищут инвестора

Вторая лига

Металлург-2 снимается с чемпионата Второй лиги

Президент ПФЛ: Ситуация с Металлургом-2 сложная, но не критическая - ищут инвестора

Фото: ФК Металлург-2

Новина українською

Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал ситуацию с функционированием "Металлурга-2", который из-за недостатка финансирования планирует сняться с розыграша чемпионата.

"Ситуация сложная, но не критическая. На следующей неделе буду общаться с клубным руководством "Металлурга", чтобы определиться с путями сохранения резервной команды. Знаю, что в Запорожье ищут инвестора, важно, что "Металлургу" не грозят кадровые проблемы благодаря продуктивной работе клубной Академии.

Мы, со своей стороны, готовы позаботиться, чтобы "Металлург-2" имел льготы в аренде стадионов при проведении домашних матчей. Главное, чтобы все были заинтересованы в спасении второй клубной команды", - сказал Каденко.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Металлург-2" занимает 10-е место во Второй лиге, набрав 16 очков.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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