Президент ПФЛ: Ситуация с Металлургом-2 сложная, но не критическая - ищут инвестора

Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал ситуацию с функционированием " Металлурга-2 ", который из-за недостатка финансирования планирует сняться с розыграша чемпионата.

"Ситуация сложная, но не критическая. На следующей неделе буду общаться с клубным руководством "Металлурга", чтобы определиться с путями сохранения резервной команды. Знаю, что в Запорожье ищут инвестора, важно, что "Металлургу" не грозят кадровые проблемы благодаря продуктивной работе клубной Академии.

Мы, со своей стороны, готовы позаботиться, чтобы "Металлург-2" имел льготы в аренде стадионов при проведении домашних матчей. Главное, чтобы все были заинтересованы в спасении второй клубной команды", - сказал Каденко.