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Горсовет Стрыя увеличил бюджет Скалы 1911 до 6,2 млн грн. Президент клуба - также мэр города

Вторая лига
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Интересно также, что Скала 1911 - частный клуб

Горсовет Стрыя увеличил бюджет Скалы 1911 до 6,2 млн грн. Президент клуба - также мэр города

фото из соцсетей

Новина українською

Стрыйский горсовет увеличил финансирование футбольного клуба "Скала 1911" на 2024 год до 6,2 млн грн – это на 830 тыс. грн больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает NGL.media, ссылаясь на ​​бюджете Стрыйской городской территориальной громады на 2024 год.

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Издание отмечает, что "Скала 1911" - частный клуб, президент которого Олег Канивец также является мэром Стрыя. Получать стабильное финансирование из городского бюджета клуб стал вскоре после его победы на выборах в 2020 году.

Всего за четыре года Стрыйский горсовет выделил на финансирование клуба почти 15,4 млн. грн.

Интересно, что заместитель мэра Стрыя Николай Дмитришин говорил, что информация о финансировании "Скалы 1911" из городского бюджета ошибочна, ведь деньги получает не клуб, а одноименная общественная организация. Основателями "Скалы 1911" являются Дмитришин и сын городского головы Тарас Канивец.

Также отметим, что по итогам осенней части сезона "Скала 1911" занимает 4-е место в Группе А Второй лиги Украины.

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Источник:
NGL.media
Опубликовал: Михаил Черныш
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