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Горсовет Стрыя увеличил бюджет Скалы 1911 до 6,2 млн грн. Президент клуба - также мэр города
Интересно также, что Скала 1911 - частный клуб
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Стрыйский горсовет увеличил финансирование футбольного клуба "
Об этом сообщает NGL.media, ссылаясь на бюджете Стрыйской городской территориальной громады на 2024 год.
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Издание отмечает, что "Скала 1911" - частный клуб, президент которого Олег Канивец также является мэром Стрыя. Получать стабильное финансирование из городского бюджета клуб стал вскоре после его победы на выборах в 2020 году.
Всего за четыре года Стрыйский горсовет выделил на финансирование клуба почти 15,4 млн. грн.
Интересно, что заместитель мэра Стрыя Николай Дмитришин говорил, что информация о финансировании "Скалы 1911" из городского бюджета ошибочна, ведь деньги получает не клуб, а одноименная общественная организация. Основателями "Скалы 1911" являются Дмитришин и сын городского головы Тарас Канивец.
Также отметим, что по итогам осенней части сезона "Скала 1911" занимает 4-е место в Группе А Второй лиги Украины.
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